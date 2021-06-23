В России продают "Икарус" почти без пробега по безумной цене

На сайте "Авто.ру" появилось очередное объявление, которое может привлечь коллекционеров и шокировать ценой остальных: выставлен на продажу туристический автобус Ikarus 256. Смотреть - в городе Кропоткин Краснодарского края.

"Икарус" был выпущен в 1991 году, и на нём успели наездить всего лишь три тысячи километров - разве это пробег для автобуса?

Продавец сообщает, что машина не эксплуатировалась по прямому назначению, и цифры на одометре - следствие перегона машины с завода в Венгрии в Россию.

Всё это время автобус просто стоял. Его хотели выпустить на маршрут, для чего были установлены украденные в 90-е фары и зеркала (правда, не оригинальные), произведены перенос генератора наверх и установка дополнительного топливного насоса, но "Икарус" так и остался без движения. Салон - абсолютно новый: сиденья запакованы в заводской целлофан.

"Продаётся в коллекцию, причина - отсутствует место для хранения в соответствующих условиях. Завода "Икарус" больше нет, и таких легендарных автобусов больше не будет, было бы не плохо сохранить этот экземпляр для потомков", - сообщает продавец, подчёркивая, что лишних нолей в ценнике нет: за автобус эпохи просят 14 999 000 рублей.