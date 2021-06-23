Указ губернатора Владимирской области от 23 июня 2021 года № 94 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" изменение, дополнив пункт 37 абзацем следующего содержания:

"Допускается в гостиницах и иных местах для временного проживания (туристическая деревня, дом охотника, дом рыбака, фермерский гостевой дом (комнаты), шале, бунгало) размещение вновь поступающих граждан при условии наличия сертификата профилактической прививки от COVID-19 или отрицательного теста ПЦР (срок действия - не более трех дней).".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу с 15.07.2021 и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области В.В.Сипягин







