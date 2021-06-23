Выгодно ли покупать место на парковке, чтобы потом сдавать его

В России зафиксирован рост спроса на аренду машиномест. Отсюда возникает вопрос: а выгодно ли купить место на парковке, чтобы потом сдавать его кому-то ради прибыли?

Для начала - пару слов о том, у кого лучше покупать машиноместо. Вариантов несколько: у застройщика жилого комплекса, у других собственников или у местных властей. В последнем случае продажа происходит напрямую, без посредников, поэтом удается сэкономить значительную сумму.

Такая продажа осуществляется по преимущественному праву, пояснил aif.ru финансовый эксперт Дмитрий Чечулин. Он привел в пример столицу, где по такой схеме самое дорогое машиноместо было продано на Ленинском проспекте за 2,9 миллиона рублей. Самый дешевый вариант был продан на проезде Березовой рощи - 283 тысячи рублей. На аукционах разброс цен примерно такой же.

А вот по данным агентств недвижимости цифры отличаются. Стоимость машиноместа будет зависеть от расположения парковки, класса жилого комплекса и других факторов. В среднем эксперт рекомендовал ориентироваться на сумму около 1,5-2,5 миллиона рублей, если речь идет о Москве.

Хорошие предложения, где сочетаются выгодное расположение и низкая цена, расходятся быстро. Стоит покупать место под сдачу в аренду другим водителям в густонаселенном районе, где улицы входят в зону платной парковки. Как правило, люди здесь все равно регулярно платят за стоянку, так что им выгоднее бывает взять место в долгосрочную аренду.

Эксперт предупредил, что сдача в аренду машиноместа вряд ли будет более выгодной сделкой, нежели сдача в аренду жилья. Как правило, места на парковке раскупаются жильцами вводимого в эксплуатацию дома, и нет гарантии того, что в дальнейшем будет наблюдаться рост цен на эти лоты.

Покупка машиноместа с последующей сдачей его в аренду окупится примерно за десять лет. И это если объем вложений составил около 1,2 миллиона, а ежемесячная арендная плата - около 10 тысяч рублей. Это соотношение цены и аренды финансисты называют инвестиционным.

Если место было куплено за 1.5 миллиона, а сдать его удалось за 8 тысяч, то окупаемость вырастет до 15,5 лет. Срок может растянуться и до 20-25 лет. Поэтому гораздо выгоднее даже брать в аренду машиноместо самому, нежели покупать и сдавать свое, уверен эксперт.