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23.06.2021 20:35
Рубрика: Власть

Захарова назвала ложью заявления Лондона по инциденту в Черном море

Текст: Константин Волков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале об инциденте с пересечением эсминцем Defender морской границы РФ утром 23 июня. Она прокомментировала заявления Минобороны Великобритании и посольства Соединенного королевства в Москве, сделанные после инцидента.

Фото: Reuters
Военные РФ развернули британский эсминец от госграницы в Черном море

"На этот раз врет британское министерство обороны и британское посольство. Ну не все же спецслужбам подставлять "Би-би-си", - отметила дипломат, напомнившая заявления британских официальных лиц. Так, министерство обороны назвало сообщения о предупредительных выстрелах по своему кораблю, зашедшему в территориальные воды у Крыма, "российской дезинформацией", а посольство Британии заявило, что "корабль Королевских военно-морских сил совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом".

Между тем, журналист "Би-би-си", находящийся на борту эсминца, сообщает представитель МИД РФ, "подтвердил, что корабль преднамеренно зашёл в российские территориальные воды. Он также отметил, что "около двадцати" российских самолетов пролетело над кораблем и что он слышал предупредительные выстрелы".

Напомним, инцидент произошел в 11:23 утра 23 июня, когда эсминец пересек государственную границу РФ. По информации Минобороны, в 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца Defender. В 12:23 эсминец покинул границы территориального моря РФ.

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