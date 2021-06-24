Акции металлургических компаний рухнули на новостях о новых пошлинах

Акции российских металлургических компаний снижаются после сообщений о временных пошлинах на экспорт продукции черной и цветной металлургии. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

По данным на 12:46 мск акции ММК упали на 4,06%, НЛМК - на 6,4%, "Северстали" - на 7,1%, "Норникеля" - на 5,88%, "Русала" - на 6,68%, "Мечела" - на 4,57%.

На совещании у премьер-министра Михаила Мишустина глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил ввести временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии. По мнению министра, это позволит компенсировать дополнительные расходы госзаказчиков на фоне стремительного роста цен.

Для продукции черной металлургии в зависимости от ее вида минимальный размер специфической пошлины будет составлять от 54 до 150 долларов за тонну. Для цветных металлов она будет зависеть от вида металла: медь - 1226 долларов за тонну, никель - 2321, алюминий - 254 доллара.