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24.06.2021 13:11
Рубрика: Экономика

Акции металлургических компаний рухнули на новостях о новых пошлинах

Текст: Василий Кошкин
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Акции российских металлургических компаний снижаются после сообщений о временных пошлинах на экспорт продукции черной и цветной металлургии. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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По данным на 12:46 мск акции ММК упали на 4,06%, НЛМК - на 6,4%, "Северстали" - на 7,1%, "Норникеля" - на 5,88%, "Русала" - на 6,68%, "Мечела" - на 4,57%.

На совещании у премьер-министра Михаила Мишустина глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил ввести временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии. По мнению министра, это позволит компенсировать дополнительные расходы госзаказчиков на фоне стремительного роста цен.

Для продукции черной металлургии в зависимости от ее вида минимальный размер специфической пошлины будет составлять от 54 до 150 долларов за тонну. Для цветных металлов она будет зависеть от вида металла: медь - 1226 долларов за тонну, никель - 2321, алюминий - 254 доллара.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минэкономразвития

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