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24.06.2021 13:25
Рубрика: Экономика

Белоусов объяснил необходимость новых пошлин на экспорт металлов

Текст: Василий Кошкин

Временные пошлины на экспорт продукции металлургических компаний не являются "наказанием" для бизнеса. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у председателя правительства Михаила Мишустина.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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"Металлурги несут на себе большую и социальную нагрузку, и экологическую нагрузку, и так далее. Это - часть комплекса защитных мер внутреннего рынка. Мы должны защитить нашего внутреннего потребителя от того, что происходит сейчас на мировых рынках", - отметил Белоусов.

Он также подчеркнул, что новые пошлины - временная мера. "И, собственно, цель ее - это создание источника компенсации удорожания по гособоронзаказу, госкапвложениям, строительству жилья, строительству дорог и ряда других строительных программ", - пояснил он.

По словам первого вице-премьера, бюджет получит дополнительно порядка 113-114 млрд рублей по черным металлам и порядка 50 млрд рублей - по продукции цветной металлургии.

"Это незначительная часть, порядка 20-25% той сверхприбыли, которую получают компании сейчас от благоприятной конъюнктуры мировых рынков. В этой связи эта мера как временная не повлияет на те объемы экспорта, в физическом выражении, которые сейчас сложились, и, которые, безусловно, всячески мы должны поддерживать", - подчеркнул Белоусов.

Для продукции черной металлургии в зависимости от ее вида минимальный размер специфической пошлины будет составлять от 54 до 150 долларов за тонну. Для цветных металлов она будет зависеть от вида металла: медь - 1226 долларов за тонну, никель - 2321, алюминий - 254 доллара.

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