Биолог оценил влияние жаркой погоды на коронавирус

За время пандемии COVID-19 выяснилось, что высокие летние температуры и солнце не влияют на коронавирус и его распространение. Об этом заявил профессор биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Николай Никитин.

"Что касается штаммов, то тут тоже нельзя говорить, что жара повлияла на появление и распространение новых мутаций", - рассказал профессор в интервью радио Sputnik. По его словам, связь может быть лишь опосредованная: в жару жители разъезжаются из городов, меньше контактируют и заражают друг друга, чем в холодное время года.

Однако высокие температуры воздуха могут негативно сказаться на состоянии людей, которые болеют COVID-19. Никитин отметил, что в жаркую погоду хуже будут переносить коронавирус пациенты, которые уже имеют хронические заболевания, например, проблемы кровеносной системы или болезни сердца. "Для них жара - это дополнительная нагрузка на сердце, так что течение заболевания может осложниться", - предупредил Никитин.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что особую озабоченность вызывает ситуация с беременными женщинами, больными коронавирусом. Он подчеркнул, что сегодня в крайне тяжелом состоянии в палатах реанимации находятся 12 таких пациенток. Всего, по словам Мурашко, в реанимациях из-за осложнений, вызванных коронавирусом, находятся почти четыре тысячи человек.