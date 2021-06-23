Мурашко заявил, что беременные тоже тяжело болеют коронавирусом

Особую озабоченность вызывает ситуация с беременными женщинами, больными коронавирусом, заявил 23 июня министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании у президента с членами правительства. Он подчеркнул, что сегодня в крайне тяжелом состоянии в палатах реанимации находятся 12 таких пациенток. Лечение каждой дистанционно или очно сопровождают специалисты федерального консультативного центра.

Всего, по словам Мурашко, в реанимациях из-за осложнений, вызванных коронавирусом, находятся почти 4 тысячи человек. За неделю их число увеличилось на тысячу увеличилось. При этом всего в российских больницах 23 тысячи койко-мест, оборудованных ИВЛ.

Общее число коек для пациентов с коронавирусом увеличили на 35 тысяч за последние дни, сказал министр. Он подчеркнул, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, койки для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией будут сохранены. По его словам, после коронавируса у многих таких больных осложняется течение хронических заболеваний, поэтому важно соблюдать баланс.

"Мы четко отслеживаем доступность по кардиологическому профилю, по травматологии, онкологии, и эти койки сегодня являются в приоритете для сохранения и обеспечения медицинской помощи", - подытожил Мурашко.