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24.06.2021 04:41
Рубрика: В мире

Экологи предрекли превращение Украины в пустыню

Климатические изменения на территории Украины могут через несколько десятков лет превратить страну в пустыню. Об этом заявили в министерстве экологии страны, сообщает портал vesti.ua.

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Отмечается, что Украина оказалась в таком положении из-за внешних и внутренних факторов, включая недостаточные усилия со стороны политиков, отвечающих за решение проблем окружающей среды, пишет РИА Новости.

В стране сейчас примерно 20 миллионов гектаров земли подвержены пыльным бурям, еще более шести миллионов гектаров - ветровой и водной эрозии. Распаханность полей, вырубка лесов и загрязнение вод - основные трудности Украины, отмечают экологи. По данным ведомства, если на проблемы не отреагировать все закончится тем, что Украина столкнется с серьезным дефицитом воды и продовольствия.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев не одобряют политику властей. Руководство Украины ведет страну "в неправильном направлении", считают чуть более половины (52,4%) участников опроса, который провел Киевский международный институт социологии. При этом 28,5% респондентов ответили, что власти все делают правильно.

Что касается материального состояния граждан, то, согласно опросам, им недовольны большинство опрошенных украинцев. 7,5% опрошенных заявили о нехватке денег на еду, а 14,6% - на одежду. Почти четверть опрошенных (23,3%) признали, что не могут позволить траты больше, чем на самое необходимое.

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