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24.06.2021 03:54
Рубрика: Экономика

Финансист предупредила пенсионеров о риске остаться без денег в июле

Текст: Ольга Игнатова
С 1 июля пенсии и другие социальные пособия должны будут перечисляться только на карты национальной платежной системы "Мир", напоминает профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Соответственно для того, чтобы выплаты приходили вовремя, всем получателям необходимо оформить карту "Мир". Если такая карта у пенсионера уже есть, но он ею просто не пользовался, то, по словам эксперта, нужно лишь сообщить реквизиты карты "Мир" в отделение ПФР до 1 июля. "Чтобы пенсия перечислялась на новую карту, необходимо подать заявление, в котором указывается 20-значный номер счета карты "Мир". Это можно сделать через личный кабинет банка, портал госуслуг, через отделение ПФР или через МФЦ", - приводит слова Финогеновой агентство "Прайм". Она добавила, что узнать 20-значный номер счета карты можно либо в офисе банка, через устройство самообслуживания (банкомат, терминал), либо в личном кабинете на сайте банка.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Если карты "Мир" у человека нет, то нужно срочно заняться ее оформлением. Для оформления такой карты потребуется минимум семь рабочих дней. Некоторые банки делают и дольше. За обслуживание карты "Мир", оформленной для зачисления пенсий и социальных выплат, Сбербанк, например, ничего не берет. Кроме того на остаток по карте идут проценты, писала ранее "Российская газета".

Но если пенсионер не успеет до 1 июля оформить новую карту, то, конечно же, его пенсия никуда не денется. "Если выплаты производятся на карту Сбербанка, то банк автоматически откроет текущий счет, с которого средства можно будет получить в кассе банка. Или через онлайн-сервис банка перевести средства с текущего счета на действующую карту, и средства снять уже непосредственно с карты", - уточнили в ПФР.

Пенсионер также может вообще отказаться от услуг банка и начать получать пенсию через "Почту России". Таким пенсионерам деньги приносит почтальон.

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