Geely показала кросс-купе Tugella в дерзкой версии S

Марка Geely распространила изображения новой версии кроссовера Xingyue, который продаётся в России под именем Tugella. Главная интрига - что с мотором?

Начинали традиционно с тизеров, которые появились накануне.

На них засветили основные элементы нового стайлинга: жёлто-зелёные вставки в нишах воздухозаборника переднего бампера, решётку с новым "рисунком", молдинг с полосой того же кислотного цвета и надписью CMA (платформа, разработанная Geely совместно с Volvo, на которой построен Xingyue - прим. "РГ"). "Корма" новинки отличается чёрными диффузором и патрубками выхлопной системы.

Geely Xingyue S получил спортивные кресла с увеличенными валиками боковой поддержки и обивкой из комбинации перфорированной кожи и замши. Появились салатовые акценты в виде прострочки, "паутина" на дверных картах и передней части торпедо.

Получит ли S-версия Xingyue более мощную силовую установку, пока не уточняется. В Китае кроссовер можно купить с бензиновыми двигателями мощностью 177 и 238 л.с., также модель доступна с трансмиссиями типа мягкий и подзаряжаемый гибрид.

В России Geely Tugella можно купить за 2.7 млн рублей с мотором на 238 л.с., 8-ступенчатой АКП и полным приводом.

Фото: Пресс-служба Geely.