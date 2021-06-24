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24.06.2021 16:50
Рубрика: Экономика

Глава Центра налоговой политики МГУ оценил пошлины для металлургов

Текст: Игорь Зубков
Введя экспортные пошлины на металл, правительство выбрало самый простой способ временного решения проблемы с подорожанием госзаказа и гособоронзаказа. Но остаются открытыми вопросы, потеряют ли металлурги в результате какие-то экспортные рынки и изменят ли они баланс между дивидендами и капиталовложениями, считает директор Центра налоговой политики МГУ Кирилл Никитин.

Если смотреть шире, то механизм экспортных ограничений правительство распробовало и, возможно, будет расширять и дальше, полагает он. "При этом надо понимать: если отрасль, то же сельское хозяйство, много лет государство поддерживало субсидиями, глупо думать, что оно не будет вмешиваться в рынок в такой ситуации, как сейчас, когда экспортные цены приводят к повышению инфляции внутри России", - считает Никитин.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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В конце мая первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть в бюджет 100 млрд рублей сверхдоходов, полученных на фоне высоких цен на металл в рамках финансируемых государством проектов. Сегодня на заседании правительства министр экономического развития Максим Решетников заявил об отсутствии предпосылок к снижению цен на металлы до конца года, оценил прибыль металлургов по итогам 2021 года в 2,1-2,3 трлн руб., предупредил о рисках срыва сроков строительства подорожавших социальных и инфраструктурных объектов, если не будут найдены дополнительные источники финансирования. "Рост внутренних цен по отдельным позициям металлов составил от 60 до 100%, и мы сейчас видим, что под давлением такого роста внутренних цен начинают рваться хозяйственные связи, начинает идти отказ от уже заключённых контрактов, а впереди у нас процедура контрактации на 2022-2024 годы", - сказал Белоусов.

Решетников назвал согласованный с профильными ведомствами вариант решения этой проблемы: экспортные пошлины на ключевые товары черной и цветной металлургии с 1 августа по 31 декабря 2021 года. За это время, по его словам, предстоит разработать постоянно действующий механизм, который позволит аккумулировать в бюджете часть прибыли от сверхблагоприятной конъюнктуры. По оценке Белоусова, пошлины принесут в бюджет 113-114 млрд рублей по чёрным металлам и порядка 50 млрд по продукции цветной металлургии - это 20-25% сверхприбыли, которую получают компании от благоприятной конъюнктуры мировых рынков.

Аргумент металлургов о том, что они и так бы заплатили больше налога - лукавый, потому что ставка налога все равно остается на уровне 20%, и он не справляется с обложением свехприбылей, считает Кирилл Никитин.

У правительства был выбор из разных инструментов: это и рост ставок НДПИ, и ценовые соглашения на поставки металла внутри страны, всерьез рассматривался и экзотический для России отказ от возмещения "входного" НДС у металлургов (как недавно решено сделать в Китае), и уже опробованный в нефтяной отрасли механизм демпфера, "отвязывающий" внутренние цены от мировых, перечисляет Никитин. Можно было рассуждать и о прогрессивном налоге на прибыль. Правительство выбрало самый простой и оперативный (с учетом каникул Госдумы) вариант, воспользовавшись своими полномочиями в области тарифной политики.

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Теперь правительство должно определиться с механизмом распределения этих дополнительных поступлений между участниками госзаказа и гособоронзаказа, "пострадавших" от взлета цен на металл. Как пример Никитин называет утильсбор на импортные автомобили, за счет которого поддержку получают локализованные в России автопроизводители.

"Ключевые вопросы к металлургам - потеряют ли они в результате какие-то экспортные рынки или просто получат меньше прибыли, и сократят ли объем инвестиций или же просто уменьшат дивиденды, - говорит Никитин. - Основная претензия к ним заключалась не столько в сверхприбылях, это хорошо, а в том, что они прибыль предпочитают использовать для выплаты дивидендов, и задача стимулирования инвестиций в любом случае остается нерешенной".

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