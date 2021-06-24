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24.06.2021 12:42
Рубрика: Власть

Госдума предложит Конгрессу США с осени возобновить встречи

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложит американским коллегам возобновить формат межпарламентского сотрудничества. Об этом он сообщил на онлайн-брифинге, посвященном итогам работы депутатов седьмого созыва.

По его словам, российско-американский саммит в Женеве, который прошел 16 июня, вселяет "осторожную надежду". Слуцкий напомнил, что Россия и США вернули послов к местам своей службы, возобновляют консультации по стратегической ядерной стабильности и кибербезопасности.

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"Не исключено, что будут некие компромиссы в вопросе обмена осужденными, возобновится диалог по всему спектру проблематики противостояния международному терроризму", - отметил депутат.

Он заверил, что парламентская дипломатия не останется в стороне. "Планирую на днях направить своему визави - председателю комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США - предложение возобновить с этой осени формат Дума - Конгресс", - сказал Слуцкий.

Дискуссия в таком формате была приостановлена на фоне ухудшения отношений между Россией и США. "Тем не менее не будем торопиться и забегать вперед, дождемся ответа американских коллег", - добавил глава комитета.

Это в интересах обеих стран, ведь данный формат, считает Слуцкий, "всегда давал положительную, конструктивную обратную связь".

В целом депутатам ГД седьмого созыва, по его оценке, удалось много достичь в плоскости парламентской дипломатии. В частности, получилось продвинуть форматы, инициированные российской стороной.

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