Израиль отложил открытие границ для привитых от COVID-19 туристов

Власти Израиля решили пока не открывать границы для привитых иностранцев. "Наша цель сейчас - защитить граждан от штамма "дельта", который бушует в мире. Поэтому мы решили действовать как можно скорее, чтобы не заплатить более высокую цену позже", - заявил премьер-министр Нафтали Беннет.

Ранее сообщалось, что еврейское государство с 1 июля начнет пускать туристов, прошедших вакцинацию от COVID-19 и прибывающих в Израиль в индивидуальном порядке. При этом запрет не распространяется на ограниченные по численности туристические группы из стран, где мало инфицированных SARS-CoV-2. Россия к таковым не относится. Вылетающие за рубеж израильтяне не должны посещать государства с высоким риском заражения COVID-19.

Индийский штамм коронавируса ("дельта") распространяется по миру с огромной скоростью. Эта разновидность более заразная, подчеркивают в ВОЗ. Газета The Times of Israel сообщает, что за сутки в Израиле выявили более 100 новых случаев SARS-CoV-2.

Кстати, Израиль еще называют страной, победившей COVID-19. Помогла массовая вакцинация населения. От коронавируса привили 75 процентов жителей старше 16 лет.