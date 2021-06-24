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24.06.2021 03:00
Рубрика: В мире

Израиль отложил открытие границ для привитых от COVID-19 туристов

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в аэропорту Тель-Авива. Фото: AP Photo/Maya Alleruzzo Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в аэропорту Тель-Авива. Фото: AP Photo/Maya Alleruzzo
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в аэропорту Тель-Авива. Фото: AP Photo/Maya Alleruzzo

Власти Израиля решили пока не открывать границы для привитых иностранцев. "Наша цель сейчас - защитить граждан от штамма "дельта", который бушует в мире. Поэтому мы решили действовать как можно скорее, чтобы не заплатить более высокую цену позже", - заявил премьер-министр Нафтали Беннет.

Ранее сообщалось, что еврейское государство с 1 июля начнет пускать туристов, прошедших вакцинацию от COVID-19 и прибывающих в Израиль в индивидуальном порядке. При этом запрет не распространяется на ограниченные по численности туристические группы из стран, где мало инфицированных SARS-CoV-2. Россия к таковым не относится. Вылетающие за рубеж израильтяне не должны посещать государства с высоким риском заражения COVID-19.

В Израиле отменили почти все коронавирусные ограничения

Индийский штамм коронавируса ("дельта") распространяется по миру с огромной скоростью. Эта разновидность более заразная, подчеркивают в ВОЗ. Газета The Times of Israel сообщает, что за сутки в Израиле выявили более 100 новых случаев SARS-CoV-2.

Кстати, Израиль еще называют страной, победившей COVID-19. Помогла массовая вакцинация населения. От коронавируса привили 75 процентов жителей старше 16 лет.

В мире Ближний Восток Израиль Пандемия коронавируса COVID-19

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