Кардиолог рассказала, от чего необходимо отказаться в жару

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич дала рекомендации по поддержанию организма в жару. По ее словам, следует ограничить употребление соленой пищи и алкоголя.

"Чем жарче, тем опаснее употребление спиртного, потому что оно вызывает обезвоживание. Пейте больше жидкости, старайтесь не находиться под прямыми солнечными лучами, гуляйте рано утром и поздно вечером. Тем, кто постоянно принимает определенные препараты, например, блокаторы кальциевых каналов, не стоит пугаться отеков. В такую жару препараты могут давать выраженные отеки, ничего страшного", - предупредила кардиолог.

Согласно прогнозам специалистов, жара в Москве продержится до субботы включительно. Затем начнется понижение температуры, отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В воскресенье будет небольшое понижение +29…+34 градуса, а в понедельник +26…+31", - уточнил он, добавив, что "в воскресенье даже возможен небольшой, кратковременный дождик".