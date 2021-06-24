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24.06.2021 07:38
Рубрика: Общество

Кардиолог рассказала, от чего необходимо отказаться в жару

Текст: Оксана Грибанова

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич дала рекомендации по поддержанию организма в жару. По ее словам, следует ограничить употребление соленой пищи и алкоголя.
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"Чем жарче, тем опаснее употребление спиртного, потому что оно вызывает обезвоживание. Пейте больше жидкости, старайтесь не находиться под прямыми солнечными лучами, гуляйте рано утром и поздно вечером. Тем, кто постоянно принимает определенные препараты, например, блокаторы кальциевых каналов, не стоит пугаться отеков. В такую жару препараты могут давать выраженные отеки, ничего страшного", - предупредила кардиолог.

Согласно прогнозам специалистов, жара в Москве продержится до субботы включительно. Затем начнется понижение температуры, отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В воскресенье будет небольшое понижение +29…+34 градуса, а в понедельник +26…+31", - уточнил он, добавив, что "в воскресенье даже возможен небольшой, кратковременный дождик".

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