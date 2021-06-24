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24.06.2021 03:34
Рубрика: Общество

Вильфанд заявил, что "пустынная" жара в Москве скоро спадет

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Уже в ближайшее воскресенье характер погоды в столичном регионе начнет меняться. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, "пустынная" жара в Москве продержится до субботы включительно. Затем начнется понижение температуры.
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"Если до субботы температура еще очень высокая, сумасшедшая температура, то в воскресенье будет небольшое понижение +29…+34 градуса, а в понедельник +26…+31. В воскресенье даже возможен небольшой, кратковременный дождик", - цитирует синоптика агентство ТАСС.

Температура все равно при этом будет выше климатической нормы, но уже в воскресенье-понедельник погоду будет формировать не только солнечная энергия, как сейчас. Вильфанд пояснил, что сейчас ситуация в столичном региона схожа с той, которая наблюдается в пустыне: воздух застоявшийся, влажность небольшая. Перемещение воздушных масс начнется как раз в воскресенье.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала "Российской газете", что московская жара в среду побила сразу два рекорда. Днем воздух в Москве прогрелся до +34,8 градуса. "Предыдущий рекорд был отмечен 23 июня 1948 года. А максимальная для июня температура зафиксирована в столице 21 июня 1901 года, то есть 120 лет назад. Тогда воздух прогрелся до 34,7 градуса", - уточнила синоптик.

По предварительным расчетам, в следующий вторник температура может приблизиться к норме - ожидается +25 градусов днем.

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