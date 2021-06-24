Косачев оценил слова Меркель о необходимости ЕС вести диалог с Россией

Евросоюз состоит из 27 входящих в него государств, поэтому мнение канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости ЕС искать контакты с Россией, пока еще не является позицией всего союза. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, позиция Евросоюза находится в горизонтальной и вертикальной динамике. Горизонтальная динамика выражается в борьбе внутри ЕС между теми, кто видит нашу страну в качестве европейской и хотел бы вести с ней диалог для "создания так или иначе единой Европы". С другой же стороны - те, кто пытаются отгородиться от России самым решительным образом, либо отгородить РФ от остальной части Европы. "Мы прекрасно знаем, кто стоит и за той, и за другой линиями", - добавил сенатор в беседе с RT.

При этом он отметил, что Европейский союз отстал о того, что сейчас происходит между США и Россией. Есть определенные перспективы для налаживания отношений после женевского саммита, но ЕС эти тенденции не уловил, а заявление Меркель является лишь попыткой прицепить "евросоюзовский вагончик" к тем событиям.