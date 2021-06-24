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Рубрика: В мире

Меркель призвала ЕС к прямому диалогу с Россией

Текст: Екатерина Забродина
Канцлер Германии Ангела Меркель приняла участие в пленарном заседании бундестага, где ответила на вопросы немецких депутатов. Речь шла не только о внутригерманских делах, но и о внешнеполитических, в том числе о России. По мнению главы немецкого правительства, в ЕС пора найти единый подход к отношениям с Москвой и лично с президентом РФ. Одного диалога между Владимиром Путиным и Джо Байденом недостаточно, Европа не должна оставаться в стороне. Запись выступления канцлера, состоявшегося накануне 23 июня, опубликована на ее официальном портале.
Фото: REUTERS/Michele Tantussi Фото: REUTERS/Michele Tantussi
Фото: REUTERS/Michele Tantussi

По мнению канцлера, этот общеевропейский формат взаимодействия с Москвой должен включать "механизмы единого и общего ответа" на политику РФ, которую в Берлине не устают обвинять в "гибридных угрозах" (собственно, те же тезисы содержатся и в обнародованной на этой неделе предвыборной программе ХДС/ХСС, о которой писала "РГ"). В то же время госпожа Меркель признала, что Евросоюзу давно пора определить и "повестку общих стратегических интересов". К ним она отнесла борьбу с изменениями климата, поддержание мира и безопасности на континенте, урегулирование конфликтов в Сирии и Ливии - со всеми этими вызовами невозможно справиться без сотрудничества с Россией.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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"Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом. Недостаточно, когда американский президент говорит с российским. Я это приветствую, но ЕС должен создать свои переговорные форматы", - заключила глава немецкого правительства.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Ангела Меркель предложила пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит ЕС. По данным издания, инициативу тут же поддержал глава Франции Эмманюэль Макрон. Однако официально эту утечку ни в Берлине, ни в Париже не комментируют.

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