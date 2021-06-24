Косачев: Провокация Британии - попытка вновь отравить международную политику

Вижу смысл вчерашней провокации, когда эсминец ВМС Великобритании "Дефендер" нарушил государственную границу России и на 3 км вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент, только в одном: не дать оформиться в прикладные и прагматичные договоренности недавней сверке позиций и подходов, которая была сделана президентами России и США на женевском саммите.

Великобритания вбросила дохлую кошку, на запах уже начали сбегаться гиены. Явная попытка отравить чуть очистившуюся атмосферу международной политики. Важно этого не допустить. Многое в этом смысле зависит сейчас от реакции американцев - поддержат ли провокаторов либо сохранят дух Женевы. Будем внимательно следить.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook