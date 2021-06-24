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Microsoft представляет Windows 11. Самое главное

Текст:   Антон Благовещенский
24.06.2021,  
14:57
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

24 июня в 18 часов по московскому времени Microsoft проведет презентацию, на которой будет представлена операционная система нового поколения, известная под названием Windows 11.

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Что нового предложит Windows 11 своим пользователям? Соберем в кучу все слухи и инсайды о самой продвинутой программной платформе от Microsoft.

1. Новый интерфейс. Меню "Пуск" избавится от "живых плиток", которые перетекли в Windows 10 из "восьмерки" и смотрелись порой архаично. Кроме того, углы окон будут закруглены, что также добавит операционке эстетичности, а меню "Пуск" переместится в середину.

Незадолго до премьеры Microsoft опубликовала ролик-тизер, в котором можно разглядеть элементы интерфейса Windows 11 (и услышать мелодию загрузки).

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2. Поддержка виджетов от сторонних разработчиков и возможность гибко настраивать меню виджетов.

3. Улучшенная работа с несколькими мониторами. Так, расположение каждого окна на каждом мониторе будет запоминаться, и даже после выключения и повторного включения окна будут на своих местах. Если же один из мониторов будет отсоединен, выведенные на него окна свернутся.

4. Новые системные значки - они будут отличаться от тех, что сейчас есть в Windows 10.

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Фото: apple.com
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