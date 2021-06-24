Microsoft представляет Windows 11. Самое главное

24 июня в 18 часов по московскому времени Microsoft проведет презентацию, на которой будет представлена операционная система нового поколения, известная под названием Windows 11.
Что нового предложит Windows 11 своим пользователям? Соберем в кучу все слухи и инсайды о самой продвинутой программной платформе от Microsoft.
1. Новый интерфейс. Меню "Пуск" избавится от "живых плиток", которые перетекли в Windows 10 из "восьмерки" и смотрелись порой архаично. Кроме того, углы окон будут закруглены, что также добавит операционке эстетичности, а меню "Пуск" переместится в середину.
Незадолго до премьеры Microsoft опубликовала ролик-тизер, в котором можно разглядеть элементы интерфейса Windows 11 (и услышать мелодию загрузки).
2. Поддержка виджетов от сторонних разработчиков и возможность гибко настраивать меню виджетов.
3. Улучшенная работа с несколькими мониторами. Так, расположение каждого окна на каждом мониторе будет запоминаться, и даже после выключения и повторного включения окна будут на своих местах. Если же один из мониторов будет отсоединен, выведенные на него окна свернутся.
4. Новые системные значки - они будут отличаться от тех, что сейчас есть в Windows 10.