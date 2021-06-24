Минтруд разъяснил все нюансы по новым пособиям для российских семей

Так, в частности, разъясняется, что пособие могут получить женщины, вставшие на учет в первые 12 недель беременности, если доход на человека в семье не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе. При этом важно понимать, что такое пособие будет назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Пособие беременным женщинам - ежемесячное, а не разовое. Оно будет выплачиваться с месяца постановки на учет, если мама обратилась в течение 30 дней с постановки на учет, или с месяца обращения, если мама обратилась по истечению 30 дней с момента постановки на учет вплоть до родов.

Если женщина встанет на учет в консультации до 1 июля, то она тоже может подать заявление на пособие, начиная с 1 июля. Пособие в таком случае будет назначаться с месяца обращения за пособием и выплачиваться до родов. Если женщина не работает, то также может получать пособие, если соблюдено правило нулевого дохода. Иными словами нужно обосновать причины отсутствия дохода.

Одиноким родителям с детьми в возрасте от восьми до шестнадцати лет включительно также будет полагаться помощь от государства, если доход в семье - меньше одного регионального прожиточного минимума.

Выплата при этом назначается: единственному родителю (т.е. второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении, либо вписан со слов матери) или законному представителю, в случае, если ребенок остался без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с их смертью; родителям и законным представителям ребенка, в случаях, когда в отношении такого ребенка есть судебное решение о выплате алиментов вторым родителем.

При назначении выплаты также будет применяться комплексная оценка нуждаемости.

Выплата распространяется и на детей-сирот. В этом случае право на ежемесячное пособие имеет их опекун (попечитель), но только если ребенок не находится на полном государственном обеспечении.

Ежемесячная выплата выплачивается на каждого ребенка, в отношении которого действует судебное решение о назначении алиментов или в отношении которого заявитель выступает единственным родителем. Пособие назначается с 8 лет и будет выплачиваться до 17 лет.

При этом пособие назначается на один год и продлевается по заявлению. Иными словами ежегодно нужно будет подтверждать право на выплату.

Размер такого пособия будет индексироваться с 1 января в соответствии с ростом регионального прожиточным минимума на ребенка.

За выплатой названных пособий можно обратиться дистанционно - через портал госуслуг. Также можно подать заявление в территориальных отделениях Пенсионного фонда.

Если при заполнении заявления допущена ошибка, то заявление можно доработать. Внести изменения необходимо в течение 5 рабочих дней.

В заявлении необходимо указать данные именно банковского счета заявителя: наименование кредитной организации или БИК кредитной организации, корреспондентский счет, номер счета заявителя. Выплата не может осуществляться на счет другого лица.

При подаче заявления через портал госуслуг уведомление о статусе его рассмотрения появится там же. Если же заявление было подано лично в клиентской службе Пенсионного фонда России, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя. Если оснований для назначения выплаты нет, то в течение 1 рабочего дня со дня принятия такого решения, заявителю направляется уведомление.

Ответы на все вопросы можно найти на сайте Минтруда: