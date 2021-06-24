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24.06.2021 10:04
Рубрика: Коммерческий транспорт

Монструозный КамАЗ "Геркулес": первые фото готового прототипа

Текст: Михаил Азнавуров

В Сети опубликовали шпионские фото новой разработки КамАЗа - исполинского карьерного самосвала под названием "Геркулес".

Фото: Пресс-служба КамАЗа.
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Машина с шарнирно-сочлененной конструкцией шасси и капотной компоновкой впервые запечатлена в полностью готовом виде. Напомним, что в начале мая были опубликованы фотографии этого же прототипа, но в недостроенной кондиции - без кабины и грузовой надстройки.

Базовая конфигурация "Геркулеса" предполагает шасси с колесной формулой 6x6. Автомобиль будет конкурировать с американским Caterpillar 740 и шведским Volvo A40F.

Шарнирно-сочлененная узел повышает маневренность и проходимость грузовика. "Геркулес" оснастят силовой установкой типа "последовательный гибрид", то есть дизельный двигатель не будет иметь прямой связи с колесами: его задача - крутить генератор, который заряжает батарею, питающую, в свою очередь, тяговые мотор-колеса.

В качестве ДВС используют мотор КамАЗ Р6 мощностью 450 л.с., номинальная отдача каждого электродвигателя составит 517 л.с. Грузоподъемность Геркулеса 6x6 - 40 т, полная масса - 75 т.

Производство "Геркулесов" стартует в 2023 году.

#КамАЗ