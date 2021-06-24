На "Мосфильме" построили копию нюрнбергского Дворца правосудия

На площадке - Вавилон, в том плане, что происходит "смешение языков и народов". Кажется, что само изваяние Медузы Горгоны над массивными дверьми застыло от удивления. Это кино нового поколения. Режиссер Николай Лебедев общается, переходя с русского на английский и обратно, с легкостью гида. Невольно думаешь, наблюдая за его работой, что у нас после долгого перерыва вновь появились режиссеры, способные управлять крупными международными проектами, работать с командой, в которой собраны представители многих стран. А конкретно в фильме "Нюрнберг" заняты актеры из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании... Россию представляют Евгений Миронов, Алексей Бардуков, Игорь Петренко и другие.

Сергей Безруков играет роль Романа Руденко, который был главным обвинителем на процессе от СССР: "Роль у меня значительная, судя по личности Романа Руденко, потому что он, выступая главным обвинителем, представлял Советский Союз. И в том, что нацистские преступники были справедливо наказаны - огромнейшая заслуга Руденко, его эрудиция, ораторский талант, сыграли свою роль. Поскольку у меня воспитание советское, то тема Великой Отечественной Войны, "обыкновенного фашизма" - у меня в крови. Столько фильмов пересмотрел: от советских художественных картин до знаменитого документального сериала "Великая Отечественная" с озвучкой Василия Ланового. Почему День Победы для меня святой праздник? Потому что я деда помню! Я вырос с моим дедулей Мишей, и он мне все рассказывал. Дедули нет уже в живых. Но я - то самое поколение, которое помнит. И самое главное для меня, когда играю Романа Руденко, чтобы эмоции не захлестывали. Николай Лебедев, с которым мы работаем не впервые, говорил мне: "Сдерживай эмоцию!". И это очень сложно - у меня эмоции настолько близко! Особенно когда вещественное доказательство предъявляешь - кожу, из которой делали сумочки... Тебя начинает трясти в этот момент. Ты просишь сказать "Стоп!", прервать съемку. Потому что холодный рассудок обвинителя, жесткость с которой он докладывал, сыграть сложно. Холодок по спине должен пробегать от его слов. Обвинительная речь - не просто отношение к преступникам, ненависть к фашистам и их злодеяниям, она должна идти от сердца, тогда голос будет звенеть. Тогда вся атмосфера вокруг перевоплощается".

… Снимается сцена допроса Геринга. В роли нациста - Карстен Норгаард, известный по проектам "C.S.I. Место преступления", "Чужой против Хищника", "Обитель зла: последняя глава", "Гримм" и другим. Он интервью не дает - ему нужно сконцентрироваться на роли. Да слова, в принципе и не нужны. Снимается сцена, где он не говорит, а только выражает противоречивые эмоции, которые обуревают Геринга во время Нюрнбергского процесса. Титаническая мощь игры. Предельная концентрация. Высокий уровень. Еще одна сцена. Идет процесс - Геринг говорит по-немецки. В роли его обвинителя - Жорж Девдариани ("Красная река", "Григорий Р.", "Мата Хари", "Екатерина. Взлет" и другие проекты). Он говорит по-английски. Все - как было в реальности. В перерыве между съемками Жорж рассказывает обозревателю "РГ", что это - не просто американский английский, а именно тот, на котором говорили в середине прошлого века. Он специально работал над языком. Произношением. И опять понимаешь какой огромный механизм - будущий фильм "Нюрнберг".

Сами продюсеры признаются, что запустить международный проект во времена пандемии - испытание не из легких. Вот, например, в этот день на площадке 400 человек только массовки. Сфотографировать на память хочется каждого - видна талантливая скрупулезная работа кастинг-директоров. Если бы эти люди не были в масках (снимают только, когда работает камера) и не доставали иногда в перерывах мобильные телефоны, полное ощущение что каждый из них - представитель другой эпохи. Тщательно пошитые костюмы, свет... Труд стольких специалистов. Как режиссер управляет всей этой махиной?

… Во время пандемии я слушала мастер-класс Николая Лебедева - молодым людям он рассказывал об азах профессии по Zoom. Запомнились его слова о том, как готовиться к каждому фильму. Раскадровки, рисунки, файлы. Придя на площадку, Лебедев держит уже весь фильм в голове. В ответ на вопрос об этом - полез под режиссерский стол. Там в простой матерчатой сумочке - три, нет, даже четыре толстенных тетради, расписанные вручную. И в них - весь "Нюрнберг".

Задаю вопрос, а вдруг кто-то это украдет? Смотрю в глаза Лебедеву и понимаю - он по памяти восстановит все. Но Николай отвечает и на этот вопрос - открывает свой ноутбук и показывает множество файлов - также расписан весь фильм. Более того, предыдущий фильм, над которым он трудился, по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", также проработан Николаем Лебедевым весь целиком. Этот проект так и остался нереализованным, и сейчас над экранизацией "Мастера и Маргариты" работает другая команда во главе с другим режиссером Михаилом Локшиным. И это - полностью другой проект, и отдельный разговор.

… Нюрнберг дался Лебедеву нелегко. Сценарий он писал почти два года. "Нюрнберг" сложный и потому, что международный проект, и историческое кино, много линий, актеров, персонажей, событий. Но мы еще попали в кризисное время. Первый съемочный день был назначен на 18 марта 2020 года. А 16 марта в Чехии и везде в мире объявили карантин. Когда его сняли, все пришлось готовить заново. Но как только съемки возобновились, я заболел ковидом - к счастью, единственный из группы. Три недели был изолирован, в удаленном доступе, так и работал с группой", - рассказывает Николай Лебедев. После чего он вышел на площадку с воспалением легких...

Значительную часть интервью Лебедев рассказывает о группе и благодарит всех и каждого. Действительно, каждый на площадке изо всех сил старается быть нужным. Есть ощущение, что делается большое общее дело. Наверняка, это бросалось в глаза и высоким чинам, которые приходили на съемки "Нюрнберга". А был уже, например, Сергей Нарышкин, глава РИО. Картина делается при поддержке Министерства культуры РФ.

Николай, каким будет фильм? Действие ведь не будет происходить только в зале суда? Где еще?

Николай Лебедев: В лесах, квартирах и подземельях (смеется). И, конечно же, на улицах, причем не только Нюрнберга, но и Берлина. У нас будут большие приключения, через которые проходит герой. Как рассказать о процессе так, чтобы фильм смотрели сегодняшние зрители? Стенли Крамер снимал в своем знаменитом фильме "Нюрнбергский процесс" судебную драму, но она сама по себе не может быть в центре истории. У Крамера это была нравственная, человеческая драма. И, кстати говоря, рассказывала она не о большом процессе над нацистскими преступниками. В той картине действие разворачивается вокруг так называемого малого процесса "судей над судьями". У нас же в центре внимания - тот самый большой Нюрнбергский процесс, но при этом наше кино тоже - про человеческие отношения. А ​​​​​​​Нюрнбергский процесс, он катализирует историю, по своему комментирует ее и показывает, как общечеловеческие катастрофы и нравственные тенденции отражаются на судьбах героев, и как судьбы героев влияют на ход истории.

Но, тем не менее, Нюрнбергский процесс - основная линия фильма. Почему важно восстанавливать справедливость?

Николай Лебедев: Я думаю, что про это рассказывает вся человеческая история. Мы так часто сталкиваемся с несправедливостью, со злобой, которая отравляет жизнь не только человеку, но и целым странам, что важно знать: все равно все приходит к правильным нравственным ориентирам. Что бы ни говорили, в людях торжествует не звериное, а человеческое. Нюрнбергский процесс показал - люди стремятся объединяться не для того, чтобы покарать кого-то, а для того, чтобы вместе выработать новые нравственные устои.

Николай, а вы понимаете, что творите историю сейчас? Историю кино, в частности.

Николай Лебедев: Любой проект, он о человеке. Амбиции, безусловно, хороши. Но глупо надувать щеки, когда проект еще не сделан. Когда Эльдар Александрович Рязанов снимал "Иронию судьбы ...", никому в голову не могло прийти, что эта картина впечатается в память сотен миллионов зрителей. Скромная история...

"Нюрнберг" - это не скромная история. Это изначально амбициозный проект.

Николай Лебедев: Важно чтобы получилось живое, сильное, яркое кино. А об остальном поговорим после.