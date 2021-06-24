Названы самые популярные автомобили на YouTube

Интернет-ресурс Carinsurance.ae задался вопросом, какие автомобили чаще всего запрашивают пользователи крупнейшего видеохостинга Youtube - и используя алгоритмы сервиса Ahrefs выяснил десятку машин, которые пользователи искали чаще всего за прошедший месяц.

Наибольший интерес для пользователей Youtube, как оказалось, вызывают автомобили Tesla, в десятку попали сразу четыре модели - это седан Model 3 (первое место), прогулочный Tesla Roadster (второе место), Model X и Model S (9 и 10 места соответственно).

Остальные места поделили экзотические спортивные автомобили вроде Lamborghini Aventador и BMW i8, один из самых популярный автомобилей США Honda Civic, месяц назад справивший полное обновление, и совершенно непостижимо Mazda 3.

Стоит отметить, что наибольший вес среди всей массы пользователей Youtube приходится на категорию развивающихся стран Азии и на Индию в частности.