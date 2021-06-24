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24.06.2021 14:37
Рубрика: Легковые авто

Названы самые популярные автомобили на YouTube

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

Интернет-ресурс Carinsurance.ae задался вопросом, какие автомобили чаще всего запрашивают пользователи крупнейшего видеохостинга Youtube - и используя алгоритмы сервиса Ahrefs выяснил десятку машин, которые пользователи искали чаще всего за прошедший месяц.

Фото: www.autoweek.nl
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Наибольший интерес для пользователей Youtube, как оказалось, вызывают автомобили Tesla, в десятку попали сразу четыре модели - это седан Model 3 (первое место), прогулочный Tesla Roadster (второе место), Model X и Model S (9 и 10 места соответственно).

Остальные места поделили экзотические спортивные автомобили вроде Lamborghini Aventador и BMW i8, один из самых популярный автомобилей США Honda Civic, месяц назад справивший полное обновление, и совершенно непостижимо Mazda 3.

Стоит отметить, что наибольший вес среди всей массы пользователей Youtube приходится на категорию развивающихся стран Азии и на Индию в частности.

#Tesla