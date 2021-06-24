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24.06.2021 11:04
Рубрика: Экономика

Nord Stream 2 AG хочет самостоятельно сертифицировать "Северный поток-2"

Текст: Сергей Тихонов

Заявку на проведение сертификации "Северного потока-2" в качестве независимого оператора транспортной системы подала компания Nord Stream 2 AG - оператор строительства газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Заявка подана на проведение в предупредительном порядке сертификации. Заявка подана в соответствии с законом об энергетической промышленности Германии (WnWG) на основании запроса Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA).

"Северный поток-2" почти достроен, одна нитка готова, а прокладка второй находится в финальной стадии. Перед запуском газопровод должен пройти испытания, подготовку к работе и сертификацию независимым органом, аккредитованным в Евросоюзе.

"Это не сертификация газопровода с точки зрения технической безопасности, это сертификация оператора газопроводной системы в соответствии с директивой ЕС", - пояснил "РГ" замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

В компании подчеркивают, что, несмотря на готовность начать сертификацию газопровода, Nord Stream 2 продолжит оспаривать Газовую директиву ЕС в суде. Газовая директива ограничивает на 50% мощности "Северного потока - 2" для "Газпрома", резервируя половину газопровода для независимых игроков. В случае с "Северным потоком", который поставляет газ в Европу с Ямала, таковых быть не может, поскольку по российским законам единственным экспортером трубопроводного газа может быть только "Газпром".

"Северный поток-2" проходит по дну Балтийского моря из России в Германию. "Газпром" реализует проект совместно с крупнейшими европейскими компаниями. Мощность двух линий газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров в год.

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