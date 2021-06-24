Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
24.06.2021 13:01
Рубрика: Легковые авто

Почему нельзя обгонять по три-четыре автомобиля за раз

Текст: Майя Бирюкова
Наличие мощного двигателя и вроде бы просматривающейся на несколько километров вперед ровной дороги вовсе не гарантирует безопасного обгона. Особенности российских дорог таковы, что кажущийся элементарным маневр может обернуться серьезной аварией.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Есть целый список типовых ситуаций, которые с большой долей вероятности могут закончиться ДТП. В числе первых - обгон сразу нескольких машин даже на ровной и прямой дороге, пишет aif.ru. Причина кроется в самом принципе маневра.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Выгодно ли покупать место на парковке, чтобы потом сдавать его

По имеющимся нормативам хорошо просматриваемые участки дорог предназначены, в том числе, для пешеходных переходов. Поэтому часто бывает так, что водитель решается на обгон на таком участке, разметка неожиданно меняется на сплошную, и он вынужден быстро возвращаться в свою полосу.

Многие не успевают закончить маневр и продолжают ехать по встречке, игнорируя наличие пешеходного перехода. Во время дачного сезона даже на кажущихся безлюдными дорогах могут появляться пешеходы. Поэтому зачастую такой обгон заканчивается плачевно.

Другая опасность двойных и тройных обгонов кроется в наличии скрытых выездов с прилегающих территорий. Например, местных грунтовых дорог, использующихся тракторами и прочей техникой. Поэтому решившийся на обгон водитель в большинстве случаев не подозревает, что прямо перед ним может неожиданно материализоваться мотоблок или велосипедист. А там и до аварии недалеко.

Бывает так, что из потока обгоняемых машин кто-то внезапно решит повернуть налево. Обзор ему бывает затруднен, поэтому не исключено столкновение. Такая авария произошла с губернатором Алтайского края Михаилом Евдокимовым. В ДТП погибли и шофер, и сам глава региона. При обгоне нужно быть готовым к тому, что из потока машин внезапно кто-то вынырнет.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
В четвертый раз за год. Автомобили Lada снова подорожают

Аварии при двойных обгонах случаются еще и потому, что водитель неправильно рассчитывает мощность двигателя своего автомобиля. Он выезжает на встречку и застревает на ней: мотор просто не может вытянуть то, что от него требуется. При этом дорожная ситуация меняется моментально, и такой "тихоход" не может оперативно завершить маневр, когда видит неожиданное препятствие на встречке.

Даже самым опытным водителям нелишним будет напомнить о том, как должны совершаться обгоны в соответствии с ПДД. В пункте 1.2. говорится, что этот маневр запрещен в том случае, если движущийся впереди автомобиль начал обгон или подал сигнал для поворота налево.

Запрещен обгон и тогда, когда обгон начало транспортное средство, движущееся позади. Если водитель не может завершить маневр, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому автомобилю, то на встречную полосу лучше также не выезжать. Нарушителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до полугода. Это предусмотрено статьей 12.15.4 КоАП РФ.

#авто