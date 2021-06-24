Почему нельзя обгонять по три-четыре автомобиля за раз

Наличие мощного двигателя и вроде бы просматривающейся на несколько километров вперед ровной дороги вовсе не гарантирует безопасного обгона. Особенности российских дорог таковы, что кажущийся элементарным маневр может обернуться серьезной аварией.

Есть целый список типовых ситуаций, которые с большой долей вероятности могут закончиться ДТП. В числе первых - обгон сразу нескольких машин даже на ровной и прямой дороге, пишет aif.ru. Причина кроется в самом принципе маневра.

По имеющимся нормативам хорошо просматриваемые участки дорог предназначены, в том числе, для пешеходных переходов. Поэтому часто бывает так, что водитель решается на обгон на таком участке, разметка неожиданно меняется на сплошную, и он вынужден быстро возвращаться в свою полосу.

Многие не успевают закончить маневр и продолжают ехать по встречке, игнорируя наличие пешеходного перехода. Во время дачного сезона даже на кажущихся безлюдными дорогах могут появляться пешеходы. Поэтому зачастую такой обгон заканчивается плачевно.

Другая опасность двойных и тройных обгонов кроется в наличии скрытых выездов с прилегающих территорий. Например, местных грунтовых дорог, использующихся тракторами и прочей техникой. Поэтому решившийся на обгон водитель в большинстве случаев не подозревает, что прямо перед ним может неожиданно материализоваться мотоблок или велосипедист. А там и до аварии недалеко.

Бывает так, что из потока обгоняемых машин кто-то внезапно решит повернуть налево. Обзор ему бывает затруднен, поэтому не исключено столкновение. Такая авария произошла с губернатором Алтайского края Михаилом Евдокимовым. В ДТП погибли и шофер, и сам глава региона. При обгоне нужно быть готовым к тому, что из потока машин внезапно кто-то вынырнет.

Аварии при двойных обгонах случаются еще и потому, что водитель неправильно рассчитывает мощность двигателя своего автомобиля. Он выезжает на встречку и застревает на ней: мотор просто не может вытянуть то, что от него требуется. При этом дорожная ситуация меняется моментально, и такой "тихоход" не может оперативно завершить маневр, когда видит неожиданное препятствие на встречке.

Даже самым опытным водителям нелишним будет напомнить о том, как должны совершаться обгоны в соответствии с ПДД. В пункте 1.2. говорится, что этот маневр запрещен в том случае, если движущийся впереди автомобиль начал обгон или подал сигнал для поворота налево.

Запрещен обгон и тогда, когда обгон начало транспортное средство, движущееся позади. Если водитель не может завершить маневр, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому автомобилю, то на встречную полосу лучше также не выезжать. Нарушителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до полугода. Это предусмотрено статьей 12.15.4 КоАП РФ.