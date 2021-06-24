Почему нельзя обгонять по три-четыре автомобиля за раз

Есть целый список типовых ситуаций, которые с большой долей вероятности могут закончиться ДТП. В числе первых - обгон сразу нескольких машин даже на ровной и прямой дороге, пишет aif.ru. Причина кроется в самом принципе маневра.
По имеющимся нормативам хорошо просматриваемые участки дорог предназначены, в том числе, для пешеходных переходов. Поэтому часто бывает так, что водитель решается на обгон на таком участке, разметка неожиданно меняется на сплошную, и он вынужден быстро возвращаться в свою полосу.
Многие не успевают закончить маневр и продолжают ехать по встречке, игнорируя наличие пешеходного перехода. Во время дачного сезона даже на кажущихся безлюдными дорогах могут появляться пешеходы. Поэтому зачастую такой обгон заканчивается плачевно.
Другая опасность двойных и тройных обгонов кроется в наличии скрытых выездов с прилегающих территорий. Например, местных грунтовых дорог, использующихся тракторами и прочей техникой. Поэтому решившийся на обгон водитель в большинстве случаев не подозревает, что прямо перед ним может неожиданно материализоваться мотоблок или велосипедист. А там и до аварии недалеко.
Бывает так, что из потока обгоняемых машин кто-то внезапно решит повернуть налево. Обзор ему бывает затруднен, поэтому не исключено столкновение. Такая авария произошла с губернатором Алтайского края Михаилом Евдокимовым. В ДТП погибли и шофер, и сам глава региона. При обгоне нужно быть готовым к тому, что из потока машин внезапно кто-то вынырнет.
Аварии при двойных обгонах случаются еще и потому, что водитель неправильно рассчитывает мощность двигателя своего автомобиля. Он выезжает на встречку и застревает на ней: мотор просто не может вытянуть то, что от него требуется. При этом дорожная ситуация меняется моментально, и такой "тихоход" не может оперативно завершить маневр, когда видит неожиданное препятствие на встречке.
Даже самым опытным водителям нелишним будет напомнить о том, как должны совершаться обгоны в соответствии с ПДД. В пункте 1.2. говорится, что этот маневр запрещен в том случае, если движущийся впереди автомобиль начал обгон или подал сигнал для поворота налево.
Запрещен обгон и тогда, когда обгон начало транспортное средство, движущееся позади. Если водитель не может завершить маневр, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому автомобилю, то на встречную полосу лучше также не выезжать. Нарушителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до полугода. Это предусмотрено статьей 12.15.4 КоАП РФ.