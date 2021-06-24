Попова назвала условия введения новых ограничений из-за COVID-19

Если соблюдать все меры профилактики распространения коронавирусной инфекции, риски заразиться будут минимальны. Так что введение очередных ограничений из-за COVID-19 будет зависеть от каждого. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова каналу "Россия 24".

"Будет ли развитие эпидпроцесса и развитие ответных мер, зависит от каждого из нас​​​", - отметил она.

Также Попова назвала ограничения, которые были введены в Краснодарском крае, адекватными ситуации.

С 1 июля в гостиницы, отели, и санатории на курортах этого региона можно будет заселиться, если человек предоставит отрицательный результата ПЦР-теста или сертификат о вакцинации. С 1 августа въезд в отель будет действителен только при наличии сертификата.