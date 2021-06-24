Отели Кубани с августа будут принимать только вакцинированных туристов

На курортах Краснодарского края ужесточают меры по борьбе с коронавирусом. Такое решение принято сегодня на заседании регионального оперативного штаба.

С 1 июля в гостиницы, отели, пансионаты и санатории Краснодарского края будут заселять только тех отдыхающих, у которых есть отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус либо сертификат о вакцинации. А уже с 1 августа средства размещения станут принимать только тех, у кого с собой в наличии окажется сертификат о вакцинации от COVID-19, за исключением туристов, имеющих медицинские противопоказания. Однако у последних должен быть документ о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа.

Особо отмечается, что несовершеннолетним справки о вакцинации от коронавируса не понадобятся, на детские лагеря и медучреждения новые требования также не распространяются.

- Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача - защитить здоровье людей и сохранить экономику региона, - сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, самый эффективный способ справиться с угрозой - сформировать коллективный иммунитет. В регионе нарастили темпы вакцинации, но с началом курортного сезона фиксируется все больше завозных случаев.

24 июля в Краснодарском крае зарегистрировали 123 заболевших коронавирусом. С начала пандемии на Кубани он подтвердился у 50926 человек, включая 3222 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 896.