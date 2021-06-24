Новости

Челябинский замгубернатора стала первым ревакцинированным жителем региона 15:15
78-летний Харрисон Форд получил травму на съемках "Индианы Джонса 5" 15:08
"Турпомощь" прокомментировала новые ограничения по COVID-19 на Кубани 15:07
Cуд во Франции оставил в силе приговор россиянину Виннику 14:57
Карелия и Псковская область примут туристов с антиковидным статусом 14:51
Косачев оценил слова Меркель о необходимости ЕС вести диалог с Россией 14:50
Центр Чумакова направил заявку в ВОЗ на одобрение вакцины "КовиВак" 14:45
Минюст предлагает прописать правила оплаты адвоката жертвам преступлений 14:40
Умер актер из "Они сражалась за Родину" Ёрмахмад Аралев 14:38
Ученый обозначил примерные сроки борьбы с коронавирусом 14:36
Переработку отходов правительство поддержит выкупом облигаций 14:33
Вильфанд предупредил москвичей об опасном ультрафиолетовом излучении 14:30
Ипотечных сделок на рынке новостроек в Москве стало вдвое больше 14:29
Депутат Госдумы: НАТО уже утрачивает свой смысл 14:24
В Москве побит очередной температурный рекорд 14:23
Какие маршруты будет обслуживать единая дальневосточная авиакомпания 14:22
Меркель призвала к координации в борьбе с вирусом "Дельта" 14:22
Отели Кубани с августа будут принимать только вакцинированных туристов 14:14
Сабантуй впервые в истории отпразднуют в игре Minecraft 14:13
Лавров и Макей обсудили по телефону ряд двусторонних вопросов 14:00
Инфекционист объяснил, почему не работает "золотое правило" вакцинации 13:54
Профсоюзы оценили законность отстранения непривитых москвичей от работы 13:49
Хуснуллин: Необходимо пересмотреть нормативы парковочных мест 13:44
Минфин поддержал введение экспортных пошлин на металлопродукцию 13:37
Инфекционист пояснил, как жара влияет на самочувствие сделавших прививку 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Эксперты ответили на вопросы работодателей о вакцинации 60% персонала
Эксперты ответили на вопросы работодателей о вакцинации 60% персонала
24.06.2021 14:14
Рубрика: Экономика

Отели Кубани с августа будут принимать только вакцинированных туристов

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

На курортах Краснодарского края ужесточают меры по борьбе с коронавирусом. Такое решение принято сегодня на заседании регионального оперативного штаба.

Россияне снизили число бронирований на южные курорты России

С 1 июля в гостиницы, отели, пансионаты и санатории Краснодарского края будут заселять только тех отдыхающих, у которых есть отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус либо сертификат о вакцинации. А уже с 1 августа средства размещения станут принимать только тех, у кого с собой в наличии окажется сертификат о вакцинации от COVID-19, за исключением туристов, имеющих медицинские противопоказания. Однако у последних должен быть документ о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа.

Особо отмечается, что несовершеннолетним справки о вакцинации от коронавируса не понадобятся, на детские лагеря и медучреждения новые требования также не распространяются.

- Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача - защитить здоровье людей и сохранить экономику региона, - сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, самый эффективный способ справиться с угрозой - сформировать коллективный иммунитет. В регионе нарастили темпы вакцинации, но с началом курортного сезона фиксируется все больше завозных случаев.

24 июля в Краснодарском крае зарегистрировали 123 заболевших коронавирусом. С начала пандемии на Кубани он подтвердился у 50926 человек, включая 3222 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 896.

В регионах Экономика Туризм Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин: Нужно укреплять механизмы, обеспечивающие запрет на разработку биооружия
Песков: Вакцинация от коронавируса остается добровольной
Захарова сообщила о жестком демарше британскому послу
Попова заявила об угрозе "инфодемии" в условиях COVID-19
Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год
Плату за отопление рассчитают с учетом показаний квартирных счетчиков