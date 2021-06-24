В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г., предложением главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 24 июня 2021 г. № 23-00-00/5-9628-2021, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Продлить с 25 июня 2021 г. до 0 часов 00 минут 1 октября 2021 г. режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, введенный на территории Краснодарского края постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

2. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "до 0 часов 00 минут 25 июня 2021 г." заменить словами "до 0 часов 00 минут 1 октября 2021 г.";

2) дополнить пунктом 89 следующего содержания:

"89. Санаторно-курортным организациям, осуществляющим деятельность на территории Краснодарского края, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по предоставлению мест для временного проживания на территории Краснодарского края, за исключением организаций отдыха детей и их оздоровления, указанных в пункте 87 настоящего постановления, и медицинских организаций:

1) с 1 по 31 июля 2021 г. осуществлять прием и размещение потребителей соответствующих услуг (каждого прибывшего) при условии предъявления ими одного из следующих документов (сведений):

медицинского документа, подтверждающего получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо сертификата профилактической прививки от COVID-19, в том числе из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе;

медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданного не ранее чем за три календарных дня до вселения (размещения);

наличия в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19" полученных не ранее чем за три календарных дня до вселения (размещения) отрицательных результатов исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (для граждан государств - членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Российскую Федерацию из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, определенные Правительством Российской Федерации);

2) с 1 августа 2021 г. до особого указания осуществлять прием и размещение потребителей соответствующих услуг (каждого прибывшего) при условии предъявления ими одного из следующих документов (сведений):

медицинского документа, подтверждающего получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо сертификата профилактической прививки от COVID-19, в том числе из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе;

медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданного не ранее чем за три календарных дня до вселения (размещения) (для лиц, представивших документы, подтверждающие отвод от иммунизации по медицинским показаниям в отношении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также лиц в возрасте не старше 18 лет);

наличия в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19" полученных не ранее чем за три календарных дня до вселения (размещения) отрицательных результатов исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (для граждан государств - членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Российскую Федерацию из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, определенные Правительством Российской Федерации, представивших документы, подтверждающие отвод от иммунизации по медицинским показаниям в отношении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо в возрасте не старше 18 лет).".

3. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексеенко А.А.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







