Роспотребнадзор предложил пускать на курорты Кубани переболевших COVID

Роспотребнадзор предложил Краснодарскому краю пускать на курорты не только вакцинированных против коронавируса граждан, но и переболевших, а также имеющих противопоказания к прививке, заявила глава федеральной службы Анна Попова.
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Ранее власти Кубани объявили, что с 1 августа заселение в гостиницы будет производиться только по предъявлению сертификата о вакцинации.
По словам Поповой, Роспотребнадзор поддерживает инициативы, направленные на нераспространение инфекции, но ведомство предложило изменить формулировку.
"Чтобы не только те, кто имеют вакцинацию, но и лица, имеющие достоверную информацию о перенесенном заболевании - эта информация будет доступна на сайте госуслуг в каждом личном кабинете, - тоже могли попадать на курорты Сочи. Или люди, которые не могут сделать прививку по медицинским показаниям", - рассказала главный санитарный врач страны на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.