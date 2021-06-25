Роспотребнадзор предложил пускать на курорты Кубани переболевших COVID

Роспотребнадзор предложил Краснодарскому краю пускать на курорты не только вакцинированных против коронавируса граждан, но и переболевших, а также имеющих противопоказания к прививке, заявила глава федеральной службы Анна Попова.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС