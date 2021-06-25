На Кубани не планируют менять новые ограничения для туристов

Власти Кубани не планируют вносить изменения в новые ограничения, касающиеся туристов, которые будут заселяться в отели, пансионаты и санатории Краснодарского края с 1 июля и 1 августа. Ранее в Ростуризме попросили не закрывать курорты Кубани для непривитых туристов.

Напомним, на Кубани средства размещения обязали принимать туристов с 1 июля только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за трое суток, а с 1 августа только с сертификатом о вакцинации от COVID-19. Исключение будет сделано для гостей, имеющих медицинские противопоказания, для несовершеннолетних и тех, кто заселился ранее.

- Туроператоры не отвечают за турпоток, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Мы с уважением к ним относимся, но они не влияют на обеспечение здравоохранения в крае. В санаторно-курортном комплексе работают люди, мы должны защитить их здоровье, а также здоровье жителей края и приезжающих к нам на отдых. Мы под угрозу сезон не ставим. Требования, которые предъявили отдыхающим, не сложны в выполнении, но они необходимы, чтобы сохранить отрасль в целом.

Он добавил, что не хотел бы допустить повторения ситуации прошлого года, когда в регионе закрыли отели и гостиницы.

- Если будет вспышка в любом месте размещения, оно автоматически превращается в обсерватор, а этого никто не хочет, - продолжил Кондратьев. - Сегодня мы не ограничиваем работу отелей и санаториев. Мы сохраняем обстановку, которая им позволит работать, и этими мерами, наоборот, продлеваем курортный сезон - как минимум на осень. От вакцинации жителей зависит, каким он будет. Что касается 1 августа, до него больше месяца, и можно успеть все требования выполнить.