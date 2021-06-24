Новые ограничения на курортах Кубани не коснутся уже отдыхающих туристов

Туристов, уже проживающих в отелях и санаториях Краснодарского края, не коснутся новые ограничения, вводимые на курортах с первого июля из-за пандемии коронавируса.

"Требования распространяются на заселение туристов, - сообщили "РГ" в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона. - Те туристы, которые заселены до 1 июля, завершают свой отдых согласно их путевки".

Напомним, с 1 июля в гостиницы, отели, пансионаты и санатории Краснодарского края будут заселять только тех отдыхающих, у которых есть отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус либо сертификат о вакцинации.

А с 1 августа средства размещения станут принимать только тех, у кого с собой в наличии окажется сертификат о вакцинации от COVID-19, за исключением туристов, имеющих медицинские противопоказания. Однако у последних должен быть документ о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа.