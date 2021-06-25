На курортах Кубани можно отдыхать с прививкой иностранными вакцинами

Власти Краснодарского края объявили, что курорты и места отдыха региона, где с 1 августа обещано заселять только привитых от коронавируса граждан, будут принимать сертификаты о вакцинации иностранными вакцинами. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в пятницу.
Иностранные документы должны иметь русский перевод.
"Каких-либо запретов на иностранные вакцины нет. Привитых иностранными вакцинами будут размещать при наличии сертификата с переводом на русский язык", - сказали в пресс-службе.