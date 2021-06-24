В РСТ разъяснили порядок выплат за отмененный тур на курорты Кубани

Граждане смогут аннулировать путевки в Краснодарский край из-за отсутствия сертификата о вакцинации, но сумма за тур будет возвращена не полностью. Об этом рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, передает ТАСС.

"Туроператоры будут возвращать деньги в соответствии с договором, но со штрафными санкциями", - отметила она. И добавила, что штрафы будут расти в зависимости от приближения даты поездки.

Напомним, что на курортах Краснодарского края ужесточили меры по борьбе с коронавирусом.

С 1 июля в гостиницы, отели, пансионаты и санатории будут принимать постояльцев только при наличии отрицательных результатов ПЦР-теста или по предъявлению сертификата о вакцинации от COVID-19.