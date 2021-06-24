АТОР зафиксировала аннулирование туров в Краснодарский край

Россияне стали отказываться от туров на курорты Краснодарского края после сообщений об ограничениях, связанных с COVID-19. Об этом заявила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, передает РИА Новости.

Напомним, что с 1 июля в гостиницы, отели, пансионаты и санатории Кубани можно будет въехать только с отрицательным результатом ПЦР-теста или имея при себе сертификат о вакцинации. А с 1 августа туристов будут пускать исключительно при наличии сертификат о вакцинации от COVID-19.

По словам Ломидзе, через полчаса после опубликования этого заявления был зафиксирован рост отказов от путевок. Также она призвала туристов не спешить с аннуляцией туров.