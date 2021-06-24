Правительственная подкомиссия поддержала пошлины на экспорт металлов

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию в четверг поддержала введение комбинированных пошлин на экспорт черных и цветных металлов, сообщает Минэкономразвития.

Утром в четверг оперативно подготовить такое решение поручил премьер-министр Михаил Мишустин.

Предполагается, что пошлины будут действовать с августа до конца года. За это время будет разработан постоянно действующий механизм, который позволит централизовать в бюджете сверхприбыль.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов оценил объём дополнительных поступлений в бюджет за счет введения пошлин в 113-114 млрд рублей по чёрным металлам и порядка 50 млрд рублей по продукции цветной металлургии - это, по его оценке, 20-25% той сверхприбыли, которую получают компании сейчас от благоприятной конъюнктуры мировых рынков.

По словам Белоусова, поддержка несырьевого экспорта остается безусловным приоритетом, но экономика не готова к лавинообразному шоковому переносу мировых цен на внутренний рынок.

"Средства, вырученные от пошлин, будут направлены на компенсацию удорожания экономике, чтобы компании могли дальше выполнять свои обязательства при реализации проектов. В первую очередь это важно для своевременного ввода в строй социальных объектов", - подчеркнул министр экономического развития Максим Решетников.

Предполагается, что пошлина будет распространена на широкую номенклатуру продукции - прокат, арматура, заготовки, проволока, слитки, а также медь, никель и алюминий низкой степени передела.

Пошлина будет состоять из базовой ставки (в 15%) и специфической, которая будет рассчитываться в долларах за тонну. В зависимости от степени "передела" (переработки) чёрных металлов для каждой категории продукции будет определена своя минимальная пошлина.