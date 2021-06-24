Правительственная подкомиссия поддержала пошлины на экспорт металлов

Новости

Дзюба стал лучшим на групповом этапе Евро-2020 по выигранным единоборствам 19:42
В Британии выявлен рекордный показатель заражений ковидом второй день подряд 19:38
Сенатор рассказал о насыщенной программе Форума регионов Беларуси и России 19:30
В Татарстане шестеро детей отравились антисептиком 19:23
Медведев вышел в полуфинал турнира в Мальорке 19:13
Минздрав РФ дал советы, как легче перенести жару 19:06
Найденный в ЮАР кварц приняли за алмазы 18:55
Косачев: Антироссийские санкции Украины - бессмысленны и бесполезны 18:52
Ректор МФЮА поддержал инициативу довести стипендии до прожиточного минимума 18:52
Во Флориде по неизвестным причинам обрушилась многоэтажка 18:48
ЦБ выпустит инвестиционные золотые монеты с Георгием Победоносцем 18:48
Вышел трейлер сиквела анимационного мюзикла "Зверопой" 18:38
Пассажирский Boeing приземлился в Новосибирске из-за сигнала о пожаре 18:35
В Петербурге закрасили граффити о врачах-супергероях 18:32
Попова уточнила сроки появления антител после вакцины "Спутник Лайт" 18:16
Более 2,5 тысячи москвичей стали постоянными читателями "Красной книги" 18:11
Умер руководитель строительства петербургской дамбы Юрий Севенард 18:11
В Петербурге врачи реконструировали стопу подростку, попавшему под лодку 18:04
Попова назвала условия введения новых ограничений из-за COVID-19 18:02
Путин поздравил Пашиняна с победой его партии на выборах 17:18
Ушла из жизни балетмейстер Мариинского театра Ольга Моисеева 17:14
Летный директор S7 арестован по делу о коммерческом подкупе 17:03
Премьер-министр Киргизии призвал граждан быть ответственнее в третью волну COVID-19 17:03
Депутат ГД поддержал решение "Ахмата" подать в суд на Google 16:54
Сделок с использованием эскроу-счетов в Москве стало в 4,5 раза больше 16:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Эксперты ответили на вопросы работодателей о вакцинации 60% персонала
Эксперты ответили на вопросы работодателей о вакцинации 60% персонала
24.06.2021 18:30
Рубрика: Экономика

Правительственная подкомиссия поддержала пошлины на экспорт металлов

Текст: Игорь Зубков
Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию в четверг поддержала введение комбинированных пошлин на экспорт черных и цветных металлов, сообщает Минэкономразвития.

Утром в четверг оперативно подготовить такое решение поручил премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Антон Вергун/ РИА Новости
Аналитики оценили влияние экспортных пошлин на прибыль металлургов

Предполагается, что пошлины будут действовать с августа до конца года. За это время будет разработан постоянно действующий механизм, который позволит централизовать в бюджете сверхприбыль.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов оценил объём дополнительных поступлений в бюджет за счет введения пошлин в 113-114 млрд рублей по чёрным металлам и порядка 50 млрд рублей по продукции цветной металлургии - это, по его оценке, 20-25% той сверхприбыли, которую получают компании сейчас от благоприятной конъюнктуры мировых рынков.

По словам Белоусова, поддержка несырьевого экспорта остается безусловным приоритетом, но экономика не готова к лавинообразному шоковому переносу мировых цен на внутренний рынок.

"Средства, вырученные от пошлин, будут направлены на компенсацию удорожания экономике, чтобы компании могли дальше выполнять свои обязательства при реализации проектов. В первую очередь это важно для своевременного ввода в строй социальных объектов", - подчеркнул министр экономического развития Максим Решетников.

Минфин поддержал введение экспортных пошлин на металлопродукцию

Предполагается, что пошлина будет распространена на широкую номенклатуру продукции - прокат, арматура, заготовки, проволока, слитки, а также медь, никель и алюминий низкой степени передела.

Пошлина будет состоять из базовой ставки (в 15%) и специфической, которая будет рассчитываться в долларах за тонну. В зависимости от степени "передела" (переработки) чёрных металлов для каждой категории продукции будет определена своя минимальная пошлина.

Экономика Отрасли Промышленность Экономика Финансы Налоги Правительство Минэкономразвития

Главное сегодня

МИД заявил протест послу Британии из-за инцидента с эсминцем в Черном море
Песков: Вакцинация от коронавируса остается добровольной
Попова назвала условия введения новых ограничений из-за COVID-19
Косачев: Антироссийские санкции Украины - бессмысленны и бесполезны
Росстат зафиксировал замедление роста цен на бензин
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год
Плату за отопление рассчитают с учетом показаний квартирных счетчиков