Пушков назвал цель нарушения британским эсминцем госграницы РФ

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал инцидент, произошедший в среду в Черном море. Эсминец Defender ВМС Великобритании пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на глубину три километра.

Как отметил российский сенатор в своем Telegram-канале, Британия находится в совсем других морях, поэтому очевидно, что эсминец не защищал безопасность своей страны. И это явно была не демонстрация флага прежней "царицы морей", так как Британия давно перестала ею быть.

Поэтому единственный ответ - эсминец устраивал провокацию, проверял реакцию России, "создавал основу для нового международного скандала и нового приступа антироссийской истерии", заключил Пушков.

Напомним, в 11.23 утра 23 июня британский эсминец пересек государственную границу РФ. По информации Минобороны, пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а затем бомбардировщик Су-24М осуществил предупредительное бомбометание по курсу движения Defender. В итоге российские моряки с пограничниками остановили вторжение - в 12.23 британский эсминец покинул российские воды.