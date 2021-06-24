Пушков назвал истерикой реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал реакцию Киева на инцидент с эсминцем Defender ВМС Великобритании, нарушившим границу России.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба увидел в произошедшем "агрессию" и призвал к новому уровню взаимодействия Киева и НАТО, пишет РИА Новости. При этом председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк считает инцидент основанием для того, чтобы немедленно потребовать от альянса предоставления Киеву Плана действий в отношении членства (ПДЧ).

Украина суетится, дергается, требует, написал Пушков в своем Telegram-канале, отмечая, что никакой угрозы Киеву не было в инциденте с британским эсминцем. Российский сенатор задался вопросом: что вдруг настолько изменилось, чтобы Украине тут же дали ПДЧ? "Не думаю, что очередная украинская истерика изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть ее в своих рядах", - заключил Пушков.

По данным Минобороны России, в среду в 11.52 эсминец Defender пересек госграницу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на глубину три километра. Экипаж британского корабля был предупрежден о применении оружия в случае дальнейшего нарушения госграницы РФ, но проигнорировал угрозу. Тогда пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М - предупредительное бомбометание четырьмя осколочно-фугасными авиационными бомбами по курсу движения эсминца. После этого эсминец покинул российские воды.