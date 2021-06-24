Безруков рассказал о своей роли в фильме "Нюрнберг"

На "Мосфильме" закончились съемки фильма Николая Лебедева "Нюрнберг", где одну из главных ролей играет Сергей Безруков. Но съемки в мосфильмовском павильоне - только часть масштабной работы над картиной. Ранее был отснят материал в Чехии, впереди работа в Германии и Бельгии.

На "Мосфильме" для съемок с детальной точностью воссоздали зал нюрнбергского Дворца правосудия - именно там проходили заседания Международного военного трибунала над фашистами в 1945-1946 годах. На съемочной площадке - актеры из нескольких европейских стран: Германии, Великобритании, Чехии, Бельгии... В "Синема Продакшн", где три года назад создавался "Собибор", уверены, что это сделает картину еще более правдоподобной.

Прекрасно подобранные костюмы, грим. И конечно, сценарий, основанный на книге Александра Звягинцева "На веки вечные". Правовед и историк, он был знаком с Романом Руденко - главным обвинителем на процессе со стороны СССР. Роль Руденко исполняет Сергей Безруков.

- Мы не старались достичь портретного сходства. И внешне мы с Руденко, конечно, не похожи, - говорит Безруков. - Но мы с режиссером Николаем Лебедевым искали манеру речи - такую советскую, отрывистую. Не стали копировать характерный акцент Руденко, но старались сделать речь убедительной. Все, что я произношу в кадре - слова из реальной речи Руденко на процессе. И для меня было важно сохранять прокурорскую холодность, когда на глаза наворачиваются слезы во время чтения материалов о кошмарных злодеяниях.

Сергей отмечает, что много знал про Нюрнбергский процесс задолго до работы в этом фильме - изучал историю, смотрел документальные фильмы, был в Нюрнберге, в музее процесса.

- До сих пор в мировом кино нет ни одного художественного фильма, который посвящен международному военному трибуналу 1945-1946 годов, - отмечает Илья Васильев, руководитель фонда Александра Печерского, который участвует в создании картины. - Есть известный фильм "Нюрнбергский процесс" Стэнли Крамера, получивший несколько премий "Оскар". Но он не про международный суд, а про процесс, который сделали американцы самостоятельно, без партнеров по антигитлеровской коалиции. О "Нюрнбергском процессе" на американском телевидении выходил сериал, в СССР к 40-летию процесса выпускали документальный фильм. Но первый полноценный художественный снимается сейчас.

Нюрнбергский процесс называют важнейшим событием в послевоенной истории, потому что страны коалиции, несмотря на появлявшиеся уже тогда разногласия, сумели провести его и вынести приговор фашистским преступникам.

Цифры и свидетельства о масштабах нацистской системы концлагерей, Холокосте, злодеяниях фашистов и истреблению мирного населения на территории Советского Союза не подлежат сомнению, благодаря Нюрнбергскому процессу.

- Этот фильм важен и потому, что напомнит людям, что советская сторона настояла на проведении этого процесса и что его итоги не могут быть пересмотрены, - говорит Сергей Безруков.

А режиссер картины Николай Лебедев в разговоре с обозревателем RG.RU Сусанной Альпериной подводит итог: "Что бы ни говорили, в людях торжествует не звериное, а человеческое. Нюрнбергский процесс показал - люди стремятся объединяться не для того, чтобы покарать кого-то, а чтобы вместе выработать новые нравственные устои".

Для Лебедева "Нюрнберг" складывается тяжело. Когда начались съемки картины в Чехии, их пришлось свернуть из-за эпидемии коронавируса. Когда съемки возобновились, Николай заболел ковидом сам...

Съемочная группа (а она огромная) поддерживает режиссера. И он это чувствует, благодарит всех.

Эта команда делает большое кино.