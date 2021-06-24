Денис Проценко поддержал выдвижение доктора Румянцева в Госдуму

Главный анестезиолог-реаниматолог Департамента здравоохранения города Москвы Денис Проценко призвал поддержать главного детского онколога-гематолога, академика РАН, основателя Центра им. Рогачева Александра Румянцева в его намерении баллотироваться в Государственную Думу РФ. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в соцсетях.

"Александр Григорьевич Румянцев - человек, который в корне изменил детскую онкологию и гематологию в нашей стране, добился невероятных результатов по снижению летальности онкологических детей (до 91,3%), выстроил систему оказания помощи детям на федеральном уровне. Я уверен, что в случае своего избрания в Государственную Думу, он сумеет внести изменения в современную систему здравоохранения, которые, кроме него, наверное, мало кто может сделать", - заявил Денис Проценко.

Проценко и Румянцева связывают совместные научные проекты и многие годы знакомства. Главный врач больницы в Коммунарке назвал Румянцева учителем и наставником многих врачей и призвал поддержать его на выборах в Государственную Думу РФ.

С 2019 года Денис Проценко является главным врачом больницы №40. В начале марта 2020 года правительство Москвы выделило ее филиал в Коммунарке для пациентов с коронавирусной инфекцией.

На XX cъезде "Единой России", который прошел в Москве 19 июня, партия определила кандидатов на выборы в Государственную Думу РФ. Денис Проценко по предложению президента РФ Владимира Путина вошел в первую пятерку федеральной части списка, Александр Румянцев стал кандидатом в Черемушкинском избирательном округе №209 (город Москва).

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.