Никитинский театр в Воронеже могут закрыть из-за долгов

Самый успешный частный театр в столице Черноземья оказался под угрозой банкротства из-за пандемии и отсутствия обещанной господдержки. В начале июля Никитинский рискует потерять помещение в ДК имени Карла Маркса в связи с долгами по зарплатам, налогам и аренде.

Как сообщила директор театра Ирина Алексеева, финансовые трудности начались год назад, когда были введены "антиковидные" ограничения:

- Мы не играли спектакли с конца марта до середины сентября, соответственно ничего не зарабатывали на билетах и тратили накопления. Наш зал и технические помещения принадлежат "РЖД", где на федеральном уровне было принято решение не взимать арендную плату за апрель, май и июнь 2020 года. С августа мы могли рассчитывать только на рассрочку. С 15 сентября театры в Воронежской области открылись, но могли работать только с 50-процентной заполняемостью. Она до сих пор не может быть стопроцентной. Итого: с прошлого года у нас осталось 403 тысячи рублей долга по аренде (без учета коммунальных платежей), за июнь и июль 2021-го надо в ближайшую неделю уплатить еще 254 тысячи.

Переехать в помещение подешевле Никитинский не мог - он и без того занимает самый маленький театральный зал в Воронеже. Здесь многого нет (например, своего санузла, полноценных гримерок и склада), но место в центре города, "намоленное" - что важно с точки зрения продажи билетов. С 1994 года в ДК располагался Камерный театр, который за 20 лет приучил воронежцев и к локации, и к определенному уровню качества. Недавно Никитинский обращался к бизнесу, прося безвозмездно предоставить одно из пустующих не первый год помещений в Центральном районе. Это позволило бы играть больше спектаклей. Девелоперов эта идея не заинтересовала.

Помимо долгов по аренде, у театра есть невыполненные обязательства перед Российским авторским обществом, уже нет средств на срочный ремонт, выплату зарплат и отпускных, а также налогов. В штате - 20 человек, которые оформлены на полную ставку, еще несколько сотрудников привлекаются по гражданско-правовым договорам и договорам оказания услуг.

Театр старается использовать все возможности для получения дохода, выигрывает гранты, имеет несколько попечителей, которые представляют небольшой бизнес. Но покрыть этими поступлениями старые долги нереально. Ни одна мера господдержки для организаций, пострадавших от ситуации с пандемией, Никитинского не коснулась.

- Мы существуем в форме АНО, то есть не относимся к бизнесу, и не считаемся социально-ориентированной некоммерческой организацией, - пояснил основатель и худрук театра Борис Алексеев.

Годовой бюджет Никитинского обычно составляет 18-20 миллионов рублей. В октябре 2020-го руководство театра обратилось в департамент культуры Воронежской области с просьбой о поддержке - в размере пяти миллионов в год. Эти средства планировали направить на доплаты для сотрудников (которые с прошлого года получают минимальные оклады), рассчитывая, что сохранение коллектива позволит зарабатывать на все остальное.

- В декабре после сложных согласований губернатор подписал резолюцию о помощи Никитинскому театру. 5 марта в бюджете региона появилась строка и сумма для нас. Срок перечисления субсидии переносили… В июне оказалось, что именно субсидию нам выделить нельзя. Формально в регионы спустили решение о том, что они могут помогать независимым театрам. Но - в рамках ФЗ. А по ФЗ можно дать только грант на конкретный проект, а не на стимулирование сотрудников, - рассказала Алексеева. - Даже если этот грант нам выделят, деньги придут в лучшем случае в сентябре. К тому моменту мы, видимо, начнем банкротство.

По мнению худрука, спасением могла бы стать поддержка эффективных частных институций в сфере культуры, направленная именно на материальное поощрение сотрудников, - по аналогии с той, которая оказывается государственным театрам.

- Мы не претендуем на такие же объемы финансирования. Мы просто хотим, чтобы помимо громких слов о гордости за независимые театры были конкретные действия в их поддержку. Иначе эта гордость получается потребительской, - заявил Борис Алексеев. - Воронеж так гордился книжным клубом "Петровский" - и что? Он закрылся, пошумели и забыли… Меценаты вымерли. Все ждут, что вложенные в культуру деньги вернутся сторицей здесь и сейчас.

Никитинский театр существует в Воронеже пять лет, участвует в престижных театральных фестивалях. В нем идут спектакли востребованных российских режиссеров. Театр был трижды номинирован на "Золотую маску".