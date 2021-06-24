Острота ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице не снижается. В четверг только за сутки выявлено 8598 вновь заболевших, что на две тысячи больше, чем накануне. Врачи уверены: остановить наступление индийского штамма, а именно он главенствует сейчас в Москве, может только массовая обязательная вакцинация. Причем для того, чтобы прервать цепочку заражений, провести ее надо очень быстро. Решение на этот счет главным санитарным врачом столицы Еленой Андреевой уже принято. В постановлении, подписанном ею, определены и сроки: до 15 июля 60% работников предприятий и организации сферы услуг и чиновники, которые тесно работают с людьми, должны быть привиты первым компонентом против COVID-19 или однокомпонентной вакциной, а до 15 августа - вторым компонентом. У работодателей это вызвало множество вопросов, на которые ответил оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом в Москве. Публикуем ответы на самые важные из них.

Прививка не только избавляет от пререканий с работодателем, но и дает возможность свободно посещать заведения общепита. Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Обязан ли работодатель организовать вакцинацию от COVID-19 сотрудников сферы услуг, перечень которых утвержден постановлением санитарной службы?

- Да. По федеральному законодательству руководители предприятий, организаций, индивидуальные предприниматели обязаны в период неблагополучия обеспечить вакцинацию работников в сроки, установленные главным санитарным врачом по Москве.

В цифру 60% входят только вакцинированные или учитываются и переболевшие, и имеющие медотвод от прививки?

- Речь идет исключительно о вакцинированных работниках. Причем учитываются только проживающие в Москве (это актуально для предприятий, имеющих подразделения в регионах). Оставшиеся 40% - это те, кто уже болел коронавирусом, имеют противопоказания или еще не приняли для себя решение получить защиту с помощью прививки.

Сотрудники, работающие на удаленке и самозанятые и привлеченные на основании договоров, включаются в общий штат при определении процента вакцинированных?

- Да.

Какие именно торговые и транспортные организации относятся к тем, кому адресована обязательная вакцинация?

- Торговля - не только розница, но и оптовая и дистанционная. Транспорт - исключительно общественный и такси.

Кому из работников положен медотвод от вакцинации?

- Врачи рекомендуют временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострениях серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях. Основание для медотвода также беременность и COVID-19, перенесенный меньше шести месяцев назад.

Какие титры приравниваются к прививке?

- Никакие. По мнению экспертов, даже высокий уровень иммуноглобулина G не является противопоказанием для вакцинирования. Делать тест перед прививкой от COVID-19 не нужно, как и перед любой другой.

Какие основания предусмотрены законодательством для отстранения от работы сотрудника, отказавшегося сделать прививку?

- Работник может отказаться от прививки. Но если у него нет медотвода, работодатель в период эпиднеблагополучия обязан отстранить его от работы. Основание - статья 76 Трудового кодекса РФ. Зарплата за период отстранения не выплачивается, время отстранения не включается в его трудовой стаж, дающий право на очередной оплачиваемый отпуск (ч. 2 ст. 121 Трудового кодекса РФ). Такому сотруднику могут предложить перейти на удаленный режим работы, но законом для него никаких гарантий не предусмотрено.

Сотрудника, отказавшегося от прививки, можно отстранить от работы. Зарплата при этом не выплачивается

Как в Москве будет осуществляться контроль за обязательной вакцинацией?

- Все организации должны представлять информацию в электронном виде через личный кабинет юридического лица на сайте мэра и правительства Москвы. Она будет автоматически сопоставляться с данными о вакцинированных лицах, которые содержатся в системе ЕМИАС и Едином по стране государственном регистре вакцинированных. Все случаи вакцинирования менее 60% штата будут незамедлительно передаваться в управление Роспотребнадзора по Москве. Помимо этого будет проводиться контроль в форме сплошных проверок.

Какие санкции ожидают работодателей, не выполняющих требования?

- Управление Роспотребнадзора будет передавать материалы на такие организации в суд с просьбой приостановить их деятельность на 90 суток.

Где вакцинироваться иностранцам и мигрантам?

- Как только будет принято на этот счет решение правительства РФ, в Москве заработают пункты платной вакцинации иностранных граждан. Работа по их развертыванию уже идет.

Может ли быть подтверждением вакцинации отметка в медицинской книжке?

- Нет. Необходим сертификат в электронной форме. Отметка в медкнижке рассматривается лишь как дополнительная опция, но при этом должны быть указаны данные о полученном сертификате о вакцинации.

Полный вариант ответов оперштаба на вопросы читайте здесь

Московская область: вакцинируют водителей

Начиная с 21 июня статистика по заболеваемости коронавирусом в Подмосковье ставит рекорд за рекордом. За последние сутки выявили 2308 новых больных - это примерно на 600 человек больше, чем регистрировалось на пике второй волны пандемии. Нагрузка на "Скорую помощь" выросла на 40 процентов, медицинские учреждения работают на пределе своих возможностей. И, как заявила накануне зампред правительства - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, "если ситуация не улучшится, мы будем предлагать ввести дополнительные ограничительные меры с 1 июля". А именно - пускать в общественный транспорт только тех пассажиров, у которых имеется QR-код, подтверждающий факт вакцинации. Он, напомним, присваивается после второго укола, а значит, те, кто привился только первым компонентом, воспользоваться общественным транспортом тоже не смогут. Впрочем, областные власти надеются, что до таких жестких мер дело все-таки не дойдет.

До 15 июля в Подмосковье должны быть вакцинированы и все водители такси. По данным регионального минтранса, на территории области работают более 100 тысяч таксистов. "Мы каждому перевозчику отправили уведомление о необходимости вакцинации. Составляем списки водителей с указанием даты и места вакцинации", - рассказывает вице-губернатор области Игорь Тресков. Непривитых таксистов с 15 июля будут отстранять от работы.

Водители, которые имеют российское гражданство и, соответственно, полис ОМС, уже вакцинируются. Контролировать этот процесс поручено региональному министерству транспорта и дорожной инфраструктуры, а также самим агрегаторам. Что делать с водителями-мигрантами без полисов, пока решается. Как объяснили "РГ" в областном минтрансе, решение будет принято буквально в ближайшие несколько часов. Напомним, ранее СМИ писали о том, что для таксистов-мигрантов может быть организована платная вакцинация вакциной "Спутник Лайт". Ее поступление в Подмосковье ожидается в начале июля.

Кроме того, в области введены более строгие, чем в столице, требования к посещению кафе и ресторанов. Посещать их с 28 июня смогут только обладатели QR-кодов, прошедшие обе фазы вакцинации, и переболевшие жители, внесенные в регистр пациентов, перенесших коронавирус. Посетителей с отрицательными ПЦР-тестами или медицинским отводом от прививок в рестораны пускать не будут. Это связано с тем, что в начале заболевания могут наблюдаться ложноположительные результаты тестов.

Подготовила Ирина Рыбникова

Бурятия: две недели сидим дома

После резкого подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией власти Бурятии объявили режим нерабочих дней с 27 июня. Ограничения по предварительным планам вводятся на две недели, сообщили в республиканском оперативном штабе.

- Всем надо понимать, что эта мера будет действенна и даст нужный эффект только, если мы все отнесемся к ней максимально ответственно. Это не период ограничений, это период гражданской ответственности, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов. - Прошу всех две недели посидеть дома. Не ездите к родственникам и друзьям.

До 12 июля в республике будет приостановлена работа всех организаций и предприятий. Исключение сделано только для аптек, банков, салонов связи, магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости, коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций, производств непрерывного цикла, а также для сельхозпроизводителей, занятых на весенних полевых работах.

Еще одно исключение сделают для туристов, прилетающих из Москвы в Бурятию по чартерным программам, а также командированных и тех, кто прибывает на лечение в местные санатории по путевкам. Предъявив отрицательные тесты на COVID-19, они смогут заселяться в отели.

До 15 июля в Бурятии продолжат работу стационарные детские лагеря. Пока неизвестно, примут ли они следующие летние смены. По решению оперштаба на территории Бурятии вводится повсеместный масочный режим. Выезд на дачу только по подтверждающим документам.На протяжении всего карантина детям до 14 лет запретят находиться на улице без сопровождения взрослых.

Подготовил Александр Филимоненко