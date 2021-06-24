Москвичам рассказали, где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий

Многие заведения общепита в столице переходят на работу с посетителями по QR-кодам. Это вызвано новым всплеском заболеваемости коронавирусом в городе. Оперштаб по контролю за ситуацией с коронавирусом ответил на самые частые вопросы про QR-коды.

1. Когда начнут пускать только по кодам?

- Предъявлять QR-код на входе в заведение общественного питания и массовое мероприятие необходимо с 28 июня.

2. Когда можно получить QR-код?

- 25 июня - начало выдачи региональных QR-кодов. При этом QR-коды, полученные на портале Госуслуг в приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус" до 25 июня и после также являются действительными.

3. Кто может получить QR-код

- Получить QR-код для посещения заведений общественного питания и массовых мероприятий численностью более 500 человек могут следующие категории граждан:

- прошедшие вакцинацию вторым компонентом вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в РФ;

- переболевшие COVID-19, у которых с даты выздоровления прошло не более полугода (180 дней) - по данным официального регистра переболевших;

- имеющие отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в лабораториях Москвы, которые передают данные о результатах ЕМИАС (срок действия - три календарных дня с даты получения результата исследования).

Для всех заведений используется один QR-код. Срок действия QR-кода указан на самом QR-коде. Если владелец QR-кода заболел коронавирусом, действие его QR-кода может быть приостановлено.

4. Я переболел меньше шести месяцев назад, где мне взять QR-код?

Если Вы переболели в Москве, у вас есть московский полис ОМС или прикрепление к московской поликлинике, ваши данные есть в региональном и федеральном регистре переболевших. Соответствующий QR-код вы можете получить:

- в вашей электронной медицинской карте в разделе "Цифровой сертификат". Если Вы еще не оформили доступ к ней - Вы можете сделать это по ссылке; (mos.ru/city/projects/medcarta/)

- в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО";

- в поликлинике (обратившись в регистратуру или распечатав QR-код в инфомате).

Если вы болели не в Москве, или наблюдались в частном, федеральном или ведомственном учреждении города, а также в случае отсутствия московского полиса ОМС или прикрепления к московской поликлинике, вы можете воспользоваться сервисом для получения QR-кода на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru, который начнет работать 25 июня.

После заполнения специальной формы ваши данные будут сверены с региональным и федеральным регистром заболевших, и при наличии информации о вашем заболевании - QR-код будет сгенерирован.

Если ваши данные не будут найдены - необходимо обратиться в ту медицинскую организацию, в которой вы наблюдались, для проверки внесения ваших данных в регистр переболевших.

Если человек не обращался к врачу или переболел бессимптомно, факт его болезни не зафиксирован в регистре, получить QR-код он не сможет. Справка о наличии антител к COVID-19 не является основанием для доступа в заведение общественного питания или на массовое мероприятие. Такие справки приниматься не будут.

5. У меня отрицательный ПЦР-тест, где взять QR-код?

Такой QR-код могут получить только граждане, сдавшие ПЦР-тест в одной из городских поликлиник или лабораторий города Москвы, передающих данные в ЕМИАС. Список таких лабораторий опубликован на сайте https://mosgorzdrav.ru/covid-test.

QR-код в этом случае можно получить

- в электронной медицинской карте в разделе "Цифровой сертификат".

- в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО"

- в поликлинике (обратившись в регистратуру или распечатав QR-код в инфомате)

- в специальном сервисе на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru

6. Я вакцинирован, где взять QR-код?

Если Вы вакцинированы в России, одной из зарегистрированных на территории РФ вакцин, медицинское учреждение обязано внести данные о вакцинации в федеральный регистр вакцинированных.

Если вы прошли вакцинацию в пунктах работы медицинских бригад, подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы, у вас московский полис ОМС или прикрепление к московской поликлинике, то сертификат вакцинации будет доступен

- в электронной медицинской карте в разделе "Цифровой сертификат",

- в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО"

- в поликлинике (вы можете обратиться в регистратуру или распечатать QR-код в инфомате)

- на портале gosuslugi.ru

- в мобильном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус"

Если вы прошли вакцинацию в других медучреждениях на территории Москвы (частных, ведомственных или федеральных), или в другом регионе, а также если у Вас нет московского полиса ОМС или прикрепления к московской поликлинике, то QR-код по итогам вакцинации будет доступен

- на портале gosuslugi.ru

- в мобильном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус"

- вы можете воспользоваться сервисом для получения QR-кода на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru, который начнет работать 25 июня. После заполнения специальной формы ваши данные будут сверены с региональным и федеральным регистром вакцинированных, и при наличии информации о прививке - QR-код будет сгенерирован. Если ваши данные не будут найдены - необходимо обратиться в медицинское учреждение, где была сделана прививка, для проверки внесения данных в федеральный регистр вакцинированных.

Бумажный сертификат о вакцинации, полученный при введении вакцины непосредственно в медицинском учреждении, не является основанием для доступа в заведение общественного питания или на массовое мероприятие, не является цифровым сертификатом с QR-кодом. Такие сертификаты приниматься не будут.

При этом сам цифровой сертификат с QR-кодом можно распечатать на бумаге, и он будет являться основанием для прохода на мероприятие и в заведение общепита.

7. Где граждане без московского полиса и не прикреплённые к московским поликлиникам могут получить QR-код?

Те, кто не посещают городские медицинские учреждения, не имеют московского полиса ОМС, а также иногородние граждане могут запросить QR-код через портал mos.ru.

Для просмотра QR-кода о вакцинации, прошедшем заболевании либо отрицательном результате ПЦР-теста достаточно простой учетной записи на официальном сайте Мэра Москвы mos.ru. Также можно войти в сервис с помощью учетной записи портала gosuslugi.ru. Для получения простой учетной записи на портале при регистрации достаточно указать ФИО, номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

8. Как получить QR-код через портал mos.ru?

- Зайдите на форму получения QR-кода через раздел "Услуги" на mos.ru или по ссылке immune.mos.ru;

- Пройдите авторизацию используя логин и пароль от портала mos.ru или от портала gosuslugi.ru;

- ФИО, дата рождения, СНИЛС, контактные данные загрузятся автоматически из личного кабинета (если СНИЛС не был сохранен в личном кабинете - его нужно будет ввести вручную);

- Подтвердите согласие с условиями получения сервиса;

- Вы сразу получите QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации, перенесенное заболевание COVID-19 или наличие отрицательного результата пройденного ПЦР-теста.

QR-код можно отправить на свою электронную почту, распечатать на принтере или сохранить на свой смартфон.

9. Где пройти вакцинацию иностранным гражданам? (Работающим и проживающим на территории Москвы)

Сразу после принятия решения Правительством Российской Федерации о возможности применения вакцин, зарегистрированных в России, иностранным гражданам, в Москве заработают пункты платной вакцинации иностранных граждан. В настоящее время проводится организационная работа по развертыванию таких прививочных пунктов на базе миграционного центра и вблизи ТК Садовод.

10. Где иностранным гражданам получить QR-код, если не вакцинирован?

Если иностранный гражданин перенес заболевание в России, или сдал ПЦР-тест в одной из лабораторий, подключенных к системе ЕМИАС, он может получить QR код в специальном сервисе на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru

11. Где получить QR-код гражданам с антителами без отметки в ЕМИАС о заболевании? Что делать тем у кого во время болезни пцр тесты были отрицательные, а после болезни антитела есть?

Если данные о заболевании коронавирусом отсутствуют в федеральном регистре заболевших, то гражданин не сможет получить QR-код, как переболевший. Люди, переболевшие коронавирусом, но не обращавшиеся к врачу и не имеющие отметки о заболевании, должны будут сдать ПЦР-тест в лабораториях, которые подключены к ЕМИАС (перечень указан на сайте Депздрава Москвы: https://mosgorzdrav.ru/covid-test), или привиться для посещения ресторанов и мероприятий в Москве.

12. Для посещения заведений общепита и мероприятий несовершеннолетними детьми тоже необходим QR-код?

Если ребенок, не достигший 18 лет, посещает заведение или мероприятие с родителями, имеющими QR-код, самому ребенку для прохода код не нужен.

Без родителей дети могут пройти только при наличии QR-кода по результатам отрицательного ПЦР-теста или подтвержденного факта заболевания коронавирусом в течение последних 6 месяцев (если информация о пациенте есть в региональном или федеральном регистре переболевших). QR-код будет доступен

- в электронной медкарте ребенка в разделе "Цифровой сертификат"

- в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО"

- в поликлинике (обратившись в регистратуру или распечатав QR-код в инфомате)

- в специальном сервисе на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru

Доступ к медкарте могут оформить родители или опекуны https://www.mos.ru/city/projects/medcarta/

13. Является ли вакцина иностранного государства основанием для получения QR-кода и как действовать, если гражданин вакцинирован в другом государстве?

Получить QR-код можно по итогам вакцинации только одной из зарегистрированных на территории РФ вакцин. В случае, если гражданин вакцинирован в другом государстве другой вакциной, он может сдать ПЦР-тест для получения QR-кода.

14. Где опубликован список лабораторий, сдав ПЦР-тест в которых, можно получить QR-код?

Перечень лабораторий, передающих результаты ПЦР в ЕМИАС, опубликован на сайте Депздравапо ссылке: https://mosgorzdrav.ru/covid-test

15. Будет ли распространяться ограничение на продуктовые магазины и аптеки?

Действующий указ Мэра Москвы № 35-УМ от 22 июня 2021 г. не распространяет свое действие на продуктовые магазины и аптеки.

16. Необходим ли QR-код туристу (пассажиру), у которого пересадка на рейс в Москве?

Если турист планирует посещение заведений общепита и мероприятий в Москве, действие Указа распространяется и на него.

17. Кто будет контролировать достоверность результатов ПЦР на входе в заведение? Очевидно, что сотрудник ресторана не обучен этому и сможет пропустить по поддельной бумажной справке?

Никакие бумажные справки и сертификаты к проверке не предъявляются. Для входа используется исключительно QR-код, полученный по данным информационных систем и регистров. Никакого специального обучения сотрудникам заведений проходить не нужно, алгоритм проверки очень простой. Сотрудник, ответственный за допуск посетителей, должен просто отсканировать QR-код камерой смартфона. На экране отобразится статус кода (действителен / недействителен), инициалы посетителя (первые буквы фамилии, имени и отчества), а также его дата рождения или последние цифры номера паспорта (для QR-кодов, полученных на портале gosuslugi.ru или в мобильном приложении "Госуслуги.Стопкоронавирус"). Эти данные необходимо сверить с данными в документе, удостоверяющем личность. Если они совпадают, посетитель может пройти в заведение или на мероприятие.

18. Дети до 18 лет смогут попасть в общепит по пцр-тесту, начиная с какого возраста? Например, можно ли сделать пцр младенцу и прийти с ним в общепит?

Да, во всех детских городских поликлиниках, а также других медицинских организациях, подключенных к ЕМИАС, можно пройти ПЦР-тестирование вне зависимости от возраста.

19. Если человек заболел, когда у него появится QR-код?

После выздоровления пациента медучреждением вносится соответствующая информация в ЕМИАС, и он может получить QR-код на следующий день.

20. Предприятия общепита и организаторы мероприятий будут принимать только электронные QR-коды или можно пройти с распечатанным?

Для посещения заведения можно предъявить как электронный код (с экрана мобильного устройства), так и распечатанный на бумаге.

21. Как может получить QR-код человек, у которого нет смартфона, Интернета, или просто не умеющий пользоваться сервисами?

Пациенты, прикрепленные к московским поликлиникам, могут получить распечатанный QR-код, обратившись в регистратуру или распечатав его самостоятельно в инфоматеполиклиники.

Если житель не прикреплен к московской поликлинике, он может получить QR-код через сервис по ссылке immune.mos.ru., воспользовавшись зоной электронных услуг в любом из МФЦ города. Сотрудники центров госуслуг помогут пройти эту процедуру, а также вывести QR-код на печать.

22. Куда обращаться, если возникли проблемы с получением QR-кода?

При возникновении сложностей с получением QR-кода заявители могут воспользоваться сервисом для его получения на портале mos.ru, который начнет работать 25 июня по ссылке immune.mos.ru.

Если QR-код не будет найден, необходимо проверить корректность указанных данных о ФИО и дате рождения. Данные должны совпадать с теми, которые были указаны при вакцинации, сдаче ПЦР-теста или при лечении от коронавирусной инфекции.

Если данные корректные, а QR-код не сформирован, будет доступна ссылка для отправки обращения в техническую поддержку. Перейдите по ссылке и выберите тему "Не найден цифровой сертификат (QR-код)", укажите необходимые данные: номер полиса ОМС, номер паспорта, наименование медицинской организации, даты прививок и прочее. Также в случае вакцинации нужно прикрепить скан-копию вашего бумажного сертификата о вакцинации. Специалисты службы техподдержки проведут проверку и помогут оперативно получить QR-код.

23. Не смог получить QR-код по итогам вакцинации. Куда обращаться?

Если вы вакцинировались не в медицинских учреждениях, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы (частные или ведомственные медицинские учреждения, или медицинские учреждения других субъектов РФ) и не смогли получить QR-код на по ссылке immune.mos.ru или в приложении "ГосуслугиСТОП Коронавирус", значит информации о вас нет в едином регистре вакцинированных. Необходимо обратиться медицинское учреждение, где была сделана прививка, для проверки внесения данных в федеральный регистр вакцинированных.

24. Не смог получить QR-код по факту заболевания в течение последних 6 мес. Куда обращаться?

Если Вы проходили лечение в медорганизацияхза пределами Москвы, и не смогли получить QR-код по ссылке immune.mos.ru, значит информации о вас нет в едином регистре переболевших. В таком случае необходимо обратиться в ту медицинскую организацию, в которой вы наблюдались, для проверки внесения ваших данных в регистр переболевших.

25. Не смог получить QR-код по факту отрицательного ПЦР. Куда обращаться?

Если вы сдавали ПЦР-тест в одной из лабораторий, поделюченных к ЕМИАС (их перечень размещен на сайте - https://mosgorzdrav.ru/covid-test.), но не можете получить QR-код, необходимо обратиться в медицинскую организацию, в которой делался тест, для проверки корректности переданных данных в ЕМИАС.

26. Как использовать QR-код?

Посетителю QR-код необходимо сохранить на телефоне или распечатать. При входе в заведение общественного питания или массовое мероприятие необходимо предъявить сотруднику, ответственному за допуск посетителей, QR-код и документ, удостоверяющий личность.

Сотрудник, ответственный за допуск посетителей, должен отсканировать QR-код камерой смартфона. На экране отобразится статус кода (действителен / недействителен), инициалы посетителя (первые буквы фамилии, имени и отчества), а также его дата рождения или последние цифры номера паспорта (для QR-кодов, полученных на портале gosuslugi.ru или в мобильном приложении "Госуслуги.Стопкоронавирус"). Эти данные необходимо сверить с данными в документе, удостоверяющем личность. Если они совпадают, посетитель может пройти в заведение или на мероприятие.

27. Необходимо ли предъявлять QR-код при посещении ресторана в отеле?

Нет, проживающим при посещении точек общественного питания в гостиницах, хостелах и иных объектах размещения, QR-код не нужен, если в эти помещения отсутствует доступ иных граждан.

28. Необходимо ли предъявлять QR-код при офисной столовой или студенческом кафе?

Нет, QR-код не нужен, если столовая, буфет или кафе находится на территории предприятия и предназначено для работников или обучающихся, а также отсутствует доступ в такие помещения других граждан.

29. Летние веранды тоже будут работать только по QR-кодам?

С 24 июня по 11 июля (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода.