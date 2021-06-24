В Москве предупредили водителей о возросшей опасности из-за жары

За последние дни в Москве зафиксированы уже два случая, когда водители умирали за рулем из-за жары. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

В новой Москве женщина-водитель почувствовала себя плохо, ее неуправляемая машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом. Женщина погибла.

Аналогичный случай, о котором писала "РГ", произошел на Садовом кольце. Фура также оказалась на встречной полосе, выкатилась на тротуар и врезалась в рекламный щит. Выяснилось, что водитель от духоты потерял сознание и умер еще до аварии.

В ГИБДД призвали не ездить за рулем в жару. За руль стоит садиться только до 11:00 и после 17:00, когда жара немного спадет. Автоинспекторы советуют надевать легкую одежду, солнечные очки и брать с собой больше воды.