В Туле осудили мужчину, который из-за ошибки банка перевел себе 95 млн

Туляк, сумевший из-за ошибки в программном обеспечении банка перевести на свой счет более 95 миллионов рублей, приговорен к 6 годам колонии. В Советском районном суде завершилось рассмотрение громкого дела, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что 35-летний житель Тулы в прошлом году воспользовался сбоем в ходе обновления программного обеспечения банка. Примерно за сутки - с 21:24 31 мая по 21:39 1 июня он совершил 220 транзакций по зачислению на свою банковскую карту денег, принадлежащих банку. Всего он перевел себе 95 244 570 рублей. На эти деньги мужчина купил три квартиры по договору долевого участия, две иномарки, съездил отдохнуть за границу.

Он обвинялся в краже и легализации денежных средств, полученных преступным путем. К слову, подсудимый еще в ходе следствия вернул банку 39 161 919 рублей 74 копейки.

Приговором суда он признан невиновным в отмывании денег и оправдан по предъявленному обвинению в легализации полученных средств. Суд не нашел в его действиях состава преступления по этим статьям и признал за ним право на реабилитацию в этой части.

Решением суда туляк признан виновным в том, что его манипуляции с переводами банковских средств на свою карту являются кражей, то есть тайным хищением чужого имущества, совершенным с банковского счета, в особо крупном размере. Его приговорили к 6 годам колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск банка ВТБ о возмещении ущерба - с подсудимого взыскано в пользу банка 56 082 650 рублей 26 копеек, и на его имущество наложен арест. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.