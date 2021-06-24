Часть застрявших на Чукотке белух освободились из ледового плена

Сотрудник национального парка "Берингия" Алексей Тынечейвын заметил группу белух, которая зашла в лагуну у чукотского села Янракыннот со стороны бухты Пенкигнгей. Это значит, что как минимум части застрявших в "ледовом плену" морских животных удалось освободиться.

"В первый день ему удалось насчитать 13 животных, на следующий - семь. Вероятно, они выходят из бухты группами", - сообщили в пресс-службе нацпарка.

Напомним, что полсотни млекопитающих застряли в бухте Пенкигнгэй, предположительно, в начале января. Ученые обнаружили "пленников" в апреле. Попытки помочь им выбраться могли принести только вред, поэтому за животными установили постоянное наблюдение и периодически их подкармливали. С 1 июня инспекторы нацпарка перестали выезжать на лед, это стало небезопасно. И о судьбе животных могли узнавать только по спутниковым снимкам, которые позволяли оценить состояние льда.

Сейчас пролив Сенявина еще забит льдом, но уже начали образовываться проталины. Вероятно по ним белухи уплывают из бухты.