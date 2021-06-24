Какие маршруты будет обслуживать единая дальневосточная авиакомпания

В пилотный перечень 20 социально-значимых маршрутов единой дальневосточной авиакомпании вошли почти все регионы Дальнего Востока, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"При этом, многие маршруты либо являются абсолютно новыми, либо полеты по ним не осуществлялись со времен СССР. Например, Владивосток - Советская гавань, Владивосток - Николаевск-на-Амуре. Рейс Южно-Сахалинск - Советская гавань позволит создать альтернативный паромной переправе регулярный авиамаршрут между двумя регионами", - отметил министр.

Ранее Чекунков заявил, что основу флота Единой дальневосточной компании составят самолеты на 30 до 80 человек, способные эффективно выполнять полеты дальностью свыше двух тысяч километров с возможностью приземления на грунтовые взлетно-посадочные полосы.

Единая дальневосточная авиакомпания создана на базе авиаперевозчика "Аврора". В нее объединены несколько региональных авиакомпаний.