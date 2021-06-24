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24.06.2021 11:22
Рубрика: Общество

Омские ученые создали краситель для определения вирусов

Текст: Наталья Решетникова (Омск)
Омские ученые разработала вещество, способное подсвечивать даже маленькие скопления вирусных частиц и микробов в тканях человека или в образцах питательной среды. В научной коллаборации приняли участие Омский государственный технический университет (ОмГТУ), Омский госуниверситет им. Ф.М. Достоевского и Институт теоретической и экспериментальной биофизики Российской Академии наук.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В пресс-службе ОмГТУ уточнили, что с помощью нового препарата можно обнаружить наномолярные количества бактерий и вирусов. При этом краситель стабилен в течение нескольких недель, что позволяет использовать его в лабораториях.

Разработана тест-система для выявления антител к COVID-19 у животных

В техническом университете данное исследование ведется на базе кафедры "Химия и химическая технология" доцентами Антоном Шацаускасом и Анастасией Костюченко под руководством профессора Александра Фисюка.

Как пояснил профессор Фисюк, иммуноферментный анализ широко используется для определения любых вирусов, включая SARS-CoV-2. Краситель - это лишь один из компонентов такой тест-системы.

- Сейчас мы пытаемся сделать зонды для определения "окислительного стресса". Наша иммунная система борется с инородными молекулами, патогенами, выделением реактивных форм кислорода (радикалов, перекисей). Они очень реакционноспособны и разрушают молекулы. В ряде случаев от них страдают здоровые клетки организма, - поясняет ученый.

При COVID-19 неконтролируемая активация клеток иммунной системы приводит к "цитокиновому шторму" и чрезмерному "окислительному стрессу", в результате происходит повреждение жизненно важных органов, а это в свою очередь может привести к смерти. Поэтому, как считают исследователи, создание клеточных зондов, позволяющих контролировать "окислительный стресс", является важной задачей.

Новое вещество может стать заменой расходным материалам, которые используются в тест-системах. Кроме того, краситель сопоставим по эффективности с зарубежными аналогами, но существенно дешевле.

Ученые ведут исследование на гранты Российского научного фонда. В ближайшее время специалисты планируют адаптировать разработку для существующих диагностических систем.

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