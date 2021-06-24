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Рубрика: Происшествия

Электроснабжение 265 домов на севере Петербурга восстановлено

В двух районах Санкт-Петербурга (Калининском и Красногвардейском) восстановлено электроснабжение. Сейчас аварийные бригады проверяют, во все ли дома вернулось электричество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по энергетике города.

В Краснодаре почти 8 тысяч жителей остались без света из-за аварии

Напомним, из-за пожара на электроподстанции "Ручьи" без света остались 265 жилых дома. На севере Санкт-Петербурга, а также в городе Мурино не работал мобильный интернет, встали трамваи и троллейбусы. Электроснабжение метро и крупных социальных объектов обеспечивалось по резервным схемам. Поезда на первой (красной) линии следовали с задержкой.

Причиной пожара стала разгерметизация трансформатора. Возгорание оперативно ликвидировали, рассказали в пресс-службе областного правительства.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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