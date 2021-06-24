Калининградский суд зарегистрировал иск Земфиры к Гришковцу

Центральный районный суд города Калининграда зарегистрировал иск певицы Земфиры о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда к писателю Евгению Гришковцу.

Об этом сообщили в пресс-службе суда. Иск на полтора миллиона рублей был подан по месту жительства Гришковца. Известный драматург, режиссер, актер, музыкант, писатель живет и работает в Калининграде уже более 20 лет.

Земфира была оскорблена высказываниями Гришковца о ней и ее песнях, которые прозвучали 27 мая в прямом эфире телеканала "Дождь". Хотя писатель извинился за свои слова, певица все же обратилась в суд.

В иске Земфира Рамазанова указала, что ответчик, давая интервью ведущему, высказался оскорбительно о ней и ее творчестве, назвал ее "наркоманкой".

- Певица утверждает, что слова писателя негативно повлияли на ее репутацию и на отношение к ней близких, друзей и поклонников, - сообщили в суде. - В связи с распространенными сведениями она испытывает физические и моральные страдания, ей необходимо оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми.

Земфира просит суд взыскать с Гришковца компенсацию морального вреда - полтора миллиона рублей, а также признать не соответствующими действительности сведения, высказанные им в телеэфире, и обязать ответчика опровергнуть их в эфире того же телеканала. Судья обязан рассмотреть вопрос о принятии искового заявления к производству суда в течение пяти дней со дня поступления.